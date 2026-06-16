Jonge Belg gaat aan de slag bij Juventus

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jonge Belg gaat aan de slag bij Juventus
Foto: © photonews

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Antoine Beydts heeft de voorbije maanden flinke vooruitgang geboekt bij MVV Maastricht. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want zijn profdebuut zou hem een transfer naar Juventus moeten opleveren.

Op een steenworp van de Belgische grens loont het soms de moeite om te kijken wat er leeft bij de zwart-geel-rode kweekvijver die MVV Maastricht stilaan geworden is. In de kern van 29 profspelers zijn er maar liefst 13 Belgen. En sinds enkele maanden mag daar nog een landgenoot aan toegevoegd worden.

Het gaat om Antoine Beydts, een 17-jarige Belgische linksachter. Beydts is geboren in Rocourt en werd al snel opgemerkt door Genk, waar hij tot zijn 15e in de jeugdopleiding zat. Nadien zette de Luikenaar zijn opleiding een seizoen verder bij Anderlecht.

In juli 2024 trok hij naar de U18 van Standard, maar hij bleef slechts zes maanden op de hoogtes van Sart-Tilman. In januari koos hij voor een overstap naar Maastricht. Bij onze noorderburen laat de jonge Belg intussen steeds vaker van zich horen.

2026, het jaar van alle mogelijkheden voor Beydts

Op zijn 17e werd Beydts deze winter al bij de A-kern gehaald. Na enkele wedstrijden op de bank overtuigde hij met zijn invalbeurt aan de rust tegen Waalwijk, waarna de trainer hem in de vier laatste wedstrijden van het seizoen een basisplaats gaf.

Met een aflopend contract in Maastricht staat Antoine Beydts nu voor een grote stap. Volgens informatie van Sacha Tavolieri staat hij op het punt om naar Juventus te trekken. Zodra alles officieel is (dat zou binnen de 48 uur gebeuren), vertrekt de jonge linksback naar Turijn om er aan te sluiten bij de Primavera. Mogelijk kan hij daar ook rekenen op advies van Loïs Openda, eveneens geboren in Luik, al kent die momenteel een mindere periode bij de A-ploeg. De voormalige Leipzig-aanvaller wordt deze zomer trouwens in Sclessin verwacht voor de oefenmatch tegen Standard.

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