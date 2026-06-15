Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

Christos Tzolis ontbreekt met Griekenland op het WK, maar volgt het tornooi wel op de voet. De Club Brugge-uitblinker tipt Frankrijk als wereldkampioen, noemt Ecuador als outsider en ziet bij blauw-zwart een jong talent doorbreken.

Tzolis mist WK met Griekenland

Het seizoen zit erop, maar we kunnen nog steeds van het WK genieten. Een aantal JPL-spelers konden het tot het grootste podium ter wereld schoppen, terwijl anderen moesten thuisblijven. Een van de beste spelers van onze competitie, misschien wel de beste, zal het tornooi ook van thuis moeten volgen.

Christos Tzolis is namelijk niet actief op het WK, aangezien Griekenland zich niet wist te plaatsen. In een interview met het Griekse Hellas Football liet hij zich wel uit over het grootste voetbaltornooi ter wereld.

Zo wil hij het geen tweede keer op rij missen. "Ons doel is vanaf nu zeker om er honderd procent bij te zijn op het volgende EK. Maar we moeten dat ook op het veld tonen met sterkere prestaties."

Wie het WK wint? "Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat Frankrijk het WK zal winnen", vertelde hij. "Als outsider zeg ik Ecuador. En een speler om in de gaten te houden: Antonio Nusa." De voormalige Club Brugge-winger is met Noorwegen actief op het WK.

Vanden Driessche krijgt lof van Tzolis

Tzolis kreeg ook een vraag over Club Brugge zelf: wie ziet hij op korte termijn doorbreken bij de eerste ploeg? "Ik geloof dat Argus Vanden Driessche een mooie carrière voor zich kan hebben, met veel potentieel", kiest hij voor een verrassende naam. "Hij traint al met ons mee en ik zie zijn kwaliteiten."





Vanden Driessche is al sinds 2020 een speler van Club Brugge en verdedigt voornamelijk het doel bij Club NXT. Hij stond bovendien tijdens Youth League tot en met de verloren finale tussen de palen. Nu Simon Mignolet stopt met voetballen en Dani van den Heuvel naar OH Leuven trok, liggen er mogelijkheden voor de jonge doelman.