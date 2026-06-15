Lokeren gaat shoppen in eigen land en plukt verdediger weg bij JPL-club

KSC Lokeren werkt verder aan de kern voor volgend seizoen. De Challenger Pro League-club haalt Robin Denuit weg bij Sporting Charleroi en geeft de 24-jarige centrale verdediger een contract tot 2027.

KSC Lokeren eindigde afgelopen seizoen achtste in de Challenger Pro League. De club moest niet vrezen voor een degradatie, maar kon ook geen rol spelen in de promotiestrijd. Volgend jaar zouden ze het liefst anders zien. De CPL-ploeg bereidt zich al goed voor op het nieuwe seizoen.

Lokeren maakte maandag via zijn website bekend dat het zich versterkt met Robin Denuit. De 24-jarige Belgische centrale verdediger komt over van Sporting Charleroi en ondertekende een contract tot 30 juni 2027. In de overeenkomst is ook een optie op een extra seizoen opgenomen.

Lokeren versterkt defensie met Denuit

Met Denuit haalt Lokeren een verdediger van 1m84 in huis. Volgens de club onderscheidt hij zich vooral door zijn duelkracht, sterke positionering en rustige opbouw van achteruit. Het gaat dus om een profiel dat verdedigende betrouwbaarheid moet koppelen aan de mogelijkheid om van achteruit mee te voetballen.

Denuit is een jeugdproduct van Sporting Charleroi. Hij was sinds 2015 actief bij de Henegouwers en doorliep er de jeugdreeksen. Later tekende hij er ook zijn eerste profcontract. Bij Charleroi verzamelde hij vooral ervaring binnen de beloftenwerking, waar hij zich verder kon ontwikkelen als centrale verdediger. Hij speelde echter slechts drie wedstrijden voor de A-kern van Charleroi.

Voor Denuit wordt het nu een nieuwe uitdaging bij Lokeren. De verdediger trekt met ambitie naar Daknam en beseft dat hij bij een club met een stevig verleden terechtkomt. "De geschiedenis van deze club spreekt voor zich. Samen met de fans wil ik verder bouwen aan dat verhaal en een nieuw hoofdstuk creëren waar we allemaal trots op kunnen zijn", reageert hij via de clubkanalen.





Lokeren is tevreden met de komst van de verdediger en kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking. Voor de club is het alvast een nieuwe stap in de uitbouw van de kern richting volgend seizoen.