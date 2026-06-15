📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

Dick Advocaat verscheen in tranen voor de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. Een beeld dat niet onopgemerkt bleef.

Het is een beeld dat je zondagavond misschien hebt gezien, vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. De voormalige bondscoach van België (2009-2010), Dick Advocaat, barstte in tranen uit na het spelen van de volksliederen van beide landen.

Hij is er zichtbaar trots op om op de bank van Curaçao te zitten en geschiedenis te schrijven. Het land met 150.000 inwoners is het kleinste land dat zich ooit voor een WK heeft geplaatst.

Prachtig beeld van een geëmotioneerde Dick Advocaat (78), die zich nú al winnaar mag noemen. Curaçao voor het eerst op het mondiale voetbalpodium krijgen, is een bewonderenswaardige prestatie - voer voor een meeslepende Hollywoodfilm.#GERCUW #Curacao #FIFAWorldCup #Advocaat… pic.twitter.com/aDTvXrpTOz — Zamire Willems (Curly Note) (@Zamire_Willems) June 14, 2026

De Nederlandse trainer is met zijn 78 jaar en 260 dagen de oudste bondscoach die een nationale ploeg leidt. Aanvankelijk zou hij Curaçao op dit WK zelfs niet coachen. In februari moest hij om familiale redenen opstappen, omdat zijn dochter ernstig ziek was. Gelukkig is de toestand van zijn dochter verbeterd en kon hij uiteindelijk toch deelnemen aan het toernooi met de ploeg die hij had gekwalificeerd.

Zware nederlaag, maar Curaçao beleefde toch een historisch moment



Na die voorgeschiedenis is op de bank zitten op het WK met Curaçao voor hem uiteraard extra bijzonder. Uiteindelijk ging Curaçao zwaar onderuit met 7-1 tegen Duitsland, maar het liet wel een goede indruk achter en, vooral, het maakte zijn eerste WK-doelpunt.