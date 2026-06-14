WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Wanneer is dit WK geslaagd?
Garcia: "Als we ons spel spelen, dat ten eerste. We werken daar al 18 maanden aan. Ik ken mijn spelers nu beter. Dat doe je enkel als je hen traint en volgt. We moeten uit de poules geraken. We kunnen spreken na de eerste match."
Wat neem jij van Aston Villa mee na het winnen van de Europa League?
"Het is een lang toernooi, maar je moet geloven. De stakes hier zijn heel hoog. De nervositeit is heel hoog. Als we morgen niet winnen, is er niks gebeurd. We moeten het match per match nemen en gewoon er voor gaan."
Jij maakt wel mooie goals op belangrijke momenten? Herbekijk je die?
"Ik bekijk die wel achteraf. Dat is niet met opzet dat het op die momenten is. Ik probeer altijd de ploeg te helpen met goals en assists, maar op die momenten is het wel extra leuk."
Wat vinden jullie van de water break?
Garcia: "Voor mij is het een coaching break, geen water break. Maar het kan natuurlijk ook de flow onderbreken. In de oefenmatchen kon ik wel tactische zaken meegeven."
Tielemans: "Kan beide kanten op. In sommige steden is het niet zo warm, maar als je het doet voor de ene, moet je het overal doen. Hydratie is natuurlijk wel belangrijk. Het onderbreekt het spel wel wat."
Als het over de topfavorieten gaat, wordt België niet vermeld. Zeg je dan: 'how, wij zijn er ook'?
Tielemans: "Zeker, wij hebben nog grote wapens. Die andere landen hebben wel kwaliteiten, maar bij ons staat er ook een ploeg."
De coach zei dat het zijn beste beslissing was om jou de kapiteinsband te geven.
"Voor mij is het een hele eer en de woorden van de bondscoach zijn mooi en geven me vertrouwen. Ik wil dat vertrouwen teruggeven. Ik ga niet veranderen wie ik ben, kapiteinsband of niet. Als er iets gezegd moet worden, aan een oudere of een jongere, zal ik dat doen."
Garcia: "Egypte is één van de sterkste Afrikaanse ploegen."
Tielemans: "Het is een mooie ploeg. We weten dat ze enorme kwaliteiten hebben in alle linies. We hebben een plan klaar."
Zeno Debast gaat klaar geraken?
"We denken dat hij terug zal keren, maar het heeft geen zin om te spreken over een speler die er morgen niet bij zal zijn. De andere 25 zijn wel klaar en fit om er straks aan te beginnen."
Je hebt veel grote clubs getraind, maar wat betekent zo'n eerste WK voor jou?
Garcia: "Ik heb enkel clubvoetbal gekend. Een titel of beker winnen, dat is de graal bij een club. De graal voor een bondscoach is een WK spelen. We gaan er vol in gaan. We zijn volop focus voor de match, zoals de kapitein hier naast mij al heeft gezegd. Tegen een moeilijke tegenstander. We hebben al ploegen gezien die het moeilijk hadden in hun openingsmatch. Ze hebben ook al gelijkgespeeld tegen Frankrijk en met één goal verloren van Brazilië. Dus we weten waar we voor staan. Wij willen echter protagonist zijn in de match."
Word jij emotioneel bij de Brabançonne?
Garcia: "Het zal niet mijn eerste Belgische hymne zijn. De emoties zullen er wel zijn, maar je moet dat niet overdrijven. Het is een extraatje qua motivatie. We hebben gewerkt en zijn klaar voor."
Wat maakt een openingswedstrijd speciaal?
"Zeker speciaal. Iedereen heeft er zoveel zin in. We kijken er naar uit. Wij moeten ons focussen op wat er op het veld gebeurt en daar zijn we goed op voorbereid."
Rudi Garcia en Youri Tielemans gaan er zo meteen aan beginnen.
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Steven Defour geeft zijn WK-favoriet
"Frankrijk is altijd een van de favorieten. Nu zijn ze echt wel mijn topfavoriet", aldus Steven Defour in aanloop naar een van de wedstrijden op dit WK bij Sporza in de studio bij Maarten Vangramberen. "De offensieve weelde is enorm", aldus de gewezen Rode Duivel.
"Ze kunnen kiezen hoe ze vooraan gaan spelen, zonder kwaliteitsverlies. Ze blijven altijd degelijk, met saai voetbal, maar die individuele klasse hebben ze wel." Denis Odoi heeft dat meteen weten te beamen: "Frankrijk is ook wel mijn favoriet." De weelde bij de Fransen is groot, al zijn er natuurlijk ook zoals bij elk land pijnpunten.
Dick Advocaat prikt naar Duitse bondscoach en doet het niet voor het geld
Curacao neemt het in zijn WK-debuut op tegen Duitsland, meteen een grootmacht in het wereldvoetbal. Coach Dick Advocaat heeft op zijn persconferentie toegeleefd naar dat duel. Hij is de oudste bondscoach op dit WK, maar hij doet het niet voor het geld.
"Ik vond het een leuke opmerking van de Duitse bondscoach dat hij niet tot zijn 78e zou doorgaan, want hij heeft heel grote bedragen gekregen toen hij heel jong werd ontslagen. Ik ga door omdat ik het leuk blijf vinden, maar niet voor het geld hoor."
Diefstal Engeland: twee mensen opgepakt
Twee mannen zijn aangehouden voor diefstal in het basiskamp van de Engelse nationale ploeg op het WK. Dat meldde Melesa Johnson, de officier van justitie van Jackson County, zaterdag. De twee verdachten zitten in hechtenis en zijn aangeklaagd voor heling, weet Het Nieuwsblad te melden.
"Jackson County tolereert geen enkele criminele handeling die gericht is tegen bezoekers van het WK, inclusief de internationale teams die voor dit toernooi zijn afgereisd", aldus officier van justitie Johnson. De borgsom voor de twee mannen is vastgesteld op iets meer dan 60.000 euro. Ze laten er dus geen gras over groeien in de Verenigde Staten, zoveel is duidelijk.
Iran spreekt over de spanning
Mehdi Taremi heeft zich uitgesproken over de spanningen rond zijn land Iran in de aanloop naar het WK. De Iraanse spits pleit voor een strikte scheiding tussen sport en politiek. Lange tijd was, door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, de deelname van zijn land aan de eindfase onzeker.
Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. Op zondag 21 juli nemen Iran en de Rode Duivels het tegen elkaar op: "Het is niet mijn eerste WK, maar mijn derde. Men zegt altijd dat je, zodra je uit het vliegtuig stapt en het gastland binnenkomt, een sfeer van hartelijkheid en verbondenheid moet voelen", vertelde Mehdi Taremi openhartig in een interview met La Gazzetta dello Sport.
Oranjelegioen verzorgt de sfeer in Dallas
Nederland speelt zondagavond zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dus zijn de supporters van Nederland ondertussen massaal geland in de Verenigde Staten. En ook meteen klaar om er een 'Oranje feestje' van te maken, want Dallas is alvast helemaal ingepalmd.
Zoals de Nederlanders op de meeste grote toernooien doen, zijn ze ook nu met duizenden en duizenden afgezakt naar het WK. Aan hun steun zal het dus alvast niet liggen. Dallas is ingepalmd, op de tonen van de Snollebollekes - die uiteraard opnieuw een banger in huis hebben met "Links rechts" werd nog net geen aardbeving gedetecteerd. De fans zijn er klaar voor - nu de spelers nog?
So @FIFAWorldCup, are you ready for this? 😏#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDJPN pic.twitter.com/RFXxEqv3mV— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
"It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen
De zinssnede "It's coming home"? Dat kennen we allemaal. Het komt uit het liedje "Three Lions" van David Baddiel, Frank Skinner en The Lightning Seeds, dat in 1996 voor het EK voetbal werd gemaakt naar aanleiding van dertig jaar wachten op een prijs na het WK 1966 in eigen land.
Het liedje is dus ondertussen even oud als het wachten op een prijs. De laatste wereldtitel is al van zestig jaar geleden. Gelukkig hebben The Three Lionesses tussendoor op het EK bij de vrouwen wél een aantal prijzen gepakt om het leed toch iet of wat te verzachten.
Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"
Maandagavond begint het WK voor de Rode Duivels echt en helemaal. En dus zal het de komende dagen over de koppen lopen zijn aan meningen. Maar wie zijn nu de favorieten van Peter Vandenbempt en wat denkt hij van de Rode Duivels? (Lees meer)
De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"
Voor Kevin De Bruyne wordt het maandag een bijzonder moment. Tegen Egypte begint de spelmaker van België aan zijn vierde wereldkampioenschap, na eerdere deelnames in 2014, 2018 en 2022. En hoewel de middenvelder nog altijd hunkert naar succes, beseft hij ook dat zijn WK-verhaal stilaan eindigt. (Lees meer)
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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