Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

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Rudi Garcia staat bekend als een ervaren coach, maar ook hij heeft blijkbaar zijn vaste gewoontes. De bondscoach van de Rode Duivels verklapte dat één opvallend accessoire hem voorlopig geluk lijkt te brengen.

Eén rode das voor elke wedstrijd

Tijdens een gesprek met Het Laatste Nieuws kreeg Rudi Garcia de vraag hoeveel rode dassen hij in zijn kleerkast heeft hangen. Het antwoord was verrassend eenvoudig. "Slechts één! Ik draag altijd dezelfde", vertelde de bondscoach.

Die keuze blijkt geen toeval te zijn. Garcia onthulde dat er aanvankelijk een blauwe das voor hem klaarlag, maar dat hij daar meteen een stokje voor stak. "Wacht eens even, wij zijn de Rode Duivels, niet de blauwe."

Sindsdien is de rode das een vaste waarde geworden langs de zijlijn en lijkt het accessoire onlosmakelijk verbonden met zijn wedstrijddagen.

Een ongeslagen reeks brengt geluk

Volgens Garcia heeft de opvallende keuze nog een extra reden gekregen. De bondscoach merkte immers op dat de resultaten sindsdien uitstekend zijn gebleven.

"Sinds ik hem draag hebben we nog niet verloren...", klonk het met een glimlach. Of de rode das echt invloed heeft op de prestaties van de Rode Duivels, laat zich uiteraard moeilijk bewijzen, maar het verhaal zorgt wel voor een opvallend detail rond de nationale ploeg.

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De trainer gaf zelfs toe dat de das binnenkort misschien een bezoekje aan de droogkuis nodig heeft. Zeker als er tijdens een eventuele viering champagne op terechtkomt.

Toch niet echt bijgelovig?

De opmerking over de ongeslagen reeks leidde meteen tot de vraag of Garcia misschien bijgelovig is. Zelf ziet hij dat anders. "Neen, maar ik hou van een positieve context, want dat stelt de spelers gerust", legde hij uit. Volgens de Fransman draait het vooral om vertrouwen en een goede sfeer binnen de groep.

Daarom hecht hij ook belang aan kleine rituelen en vertrouwde omgevingen. Positieve ervaringen kunnen volgens hem bijdragen aan een ontspannen voorbereiding op belangrijke wedstrijden.

Kleine gewoontes horen bij topvoetbal

Garcia is zeker niet de enige coach of speler met vaste rituelen. In de voetbalwereld bestaan tal van gewoontes die voor extra vertrouwen moeten zorgen. Sommige spelers trekken altijd eerst dezelfde schoen aan, anderen luisteren steevast naar hetzelfde liedje voor de aftrap.

Ook bij de Rode Duivels lijken dergelijke tradities een plaats te hebben. Garcia benadrukt dat sommige spelers wel degelijk bijgelovig zijn en graag vasthouden aan succesvolle routines.

Voorlopig lijkt niemand daar bezwaar tegen te hebben. Zolang de Rode Duivels blijven winnen, zal de rode das wellicht een vaste plaats houden in de garderobe van de bondscoach.

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