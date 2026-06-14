Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maandagavond begint het WK voor de Rode Duivels echt en helemaal. En dus zal het de komende dagen over de koppen lopen zijn aan meningen. Maar wie zijn nu de favorieten van Peter Vandenbempt en wat denkt hij van de Rode Duivels?

Peter Vandenbempt is momenteel in de Verenigde Staten, waar hij heel veel zal moeten reizen de komende weken. In totaal zouden er wel eens zestien binnenlandse vluchten op het programma kunnen staan, waardoor het toch een druk schema wordt.

Wie de favorieten zijn van de man van de radio? Dat liet hij weten in de podcast Vandenbempt: “Voor mij zijn er twee favorieten: Frankrijk en Spanje. Frankrijk als de nummer één, zij kunnen twee ploegen tussen de lijnen brengen die allebei de kwartfinale kunnen spelen.”

Frankrijk en Spanje de favorieten

“Frankrijk is een enorme verzameling aan talent. Spanje was twee jaar geleden verbluffend op het Europees kampioenschap en is zeker niet minder geworden, al moeten onder meer Williams en Yamal wel in vorm zijn. Verder zijn er Brazilië met veel offensieve weelde, Portugal met een geweldige kern – alleen is de vraag of Martinez om kan met Ronaldo.”

“Ik weet niet wat ze bedoelen met schaduwfavorieten, maar je hebt natuurlijk nog altijd Duitsland omdat het Duitsland is. En laat ons ook Engeland niet vergeten, met een enorme spelersweelde. Noorwegen heeft een straffe kern, Uruguay moet je in de gaten houden en toch ook Senegal en Marokko. Ik zet er Nederland ook bij, omdat ik geen ruzie met hen wil.”

Zon straalt voor de Rode Duivels

En wat met de Rode Duivels? Vandenbempt is duidelijk: “Ze hebben mij overtuigd tegen Tunesië en Kroatië. De bondscoach waarschuwde voor de details, maar je kan niet anders dan een goed gevoel overhouden aan de voorbereidingsweek met die resultaten en die prestaties.”

Lees ook... Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

“Doku is heel goed, Ngoy heeft zich ontwikkeld achteraan, de draai en de goesting zijn er. De Bruyne is vaak onze barometer wat dat betreft. Bij deze groep heb ik een beter gevoel dan voor de vorige twee toernooien. Het biedt geen enkele garantie natuurlijk, dat weet ik wel. Maar als het een barometer is, dan straalt de zon er toch op.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Egypte live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (15/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Egypte
België

Meer nieuws

Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

13:30
De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

08:00
Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

07:30
🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

07:00
Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

23:51
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Trossard

12:30
OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

13:00
Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

12:30
2
Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

22:00
De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

12:00
2
WK-LIVE 14/6: "It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen

WK-LIVE 14/6: "It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen

11:53
'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

11:30
3
DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

11:00
DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

10:30
3
Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië, Turkse tristesse

Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië, Turkse tristesse

09:20
1
Van Neerpede naar clash met Brazilië

Van Neerpede naar clash met Brazilië

08:40
UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

02:29
3
Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

20:30
2
Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

23:08
Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter" Interview

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

18:15
WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

23:31
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert

21:40
Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

17:30
12
Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

22:30
📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

22:15
Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

21:30
1
DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

21:40
1
Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

02:09
Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

21:00
7
Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

20:00
Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

15:45
1
Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

15:20
1
📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

19:21
Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

13/06
6
Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

18:00
4
Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 19:00 Curacao Curacao
Nederland Nederland 22:00 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Bink65 Bink65 over DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk TatstOn TatstOn over Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke Mr. Saab Mr. Saab over De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open El Pulga El Pulga over Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits Geert66 Geert66 over 'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out" .. .. over Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië, Turkse tristesse Dirk1897 Dirk1897 over Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Werk voor Sibierski: 'Sterkhouder naar Spanje, plan A voor T1 zegt neen' Real09 Real09 over Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved