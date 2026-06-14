Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

Maandagavond begint het WK voor de Rode Duivels echt en helemaal. En dus zal het de komende dagen over de koppen lopen zijn aan meningen. Maar wie zijn nu de favorieten van Peter Vandenbempt en wat denkt hij van de Rode Duivels?

Peter Vandenbempt is momenteel in de Verenigde Staten, waar hij heel veel zal moeten reizen de komende weken. In totaal zouden er wel eens zestien binnenlandse vluchten op het programma kunnen staan, waardoor het toch een druk schema wordt.

Wie de favorieten zijn van de man van de radio? Dat liet hij weten in de podcast Vandenbempt: “Voor mij zijn er twee favorieten: Frankrijk en Spanje. Frankrijk als de nummer één, zij kunnen twee ploegen tussen de lijnen brengen die allebei de kwartfinale kunnen spelen.”

Frankrijk en Spanje de favorieten

“Frankrijk is een enorme verzameling aan talent. Spanje was twee jaar geleden verbluffend op het Europees kampioenschap en is zeker niet minder geworden, al moeten onder meer Williams en Yamal wel in vorm zijn. Verder zijn er Brazilië met veel offensieve weelde, Portugal met een geweldige kern – alleen is de vraag of Martinez om kan met Ronaldo.”

“Ik weet niet wat ze bedoelen met schaduwfavorieten, maar je hebt natuurlijk nog altijd Duitsland omdat het Duitsland is. En laat ons ook Engeland niet vergeten, met een enorme spelersweelde. Noorwegen heeft een straffe kern, Uruguay moet je in de gaten houden en toch ook Senegal en Marokko. Ik zet er Nederland ook bij, omdat ik geen ruzie met hen wil.”

Zon straalt voor de Rode Duivels

En wat met de Rode Duivels? Vandenbempt is duidelijk: “Ze hebben mij overtuigd tegen Tunesië en Kroatië. De bondscoach waarschuwde voor de details, maar je kan niet anders dan een goed gevoel overhouden aan de voorbereidingsweek met die resultaten en die prestaties.”



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“Doku is heel goed, Ngoy heeft zich ontwikkeld achteraan, de draai en de goesting zijn er. De Bruyne is vaak onze barometer wat dat betreft. Bij deze groep heb ik een beter gevoel dan voor de vorige twee toernooien. Het biedt geen enkele garantie natuurlijk, dat weet ik wel. Maar als het een barometer is, dan straalt de zon er toch op.”