"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

Met nog twee dagen te gaan tot België-Egypte kregen Rudi Garcia en de Rode Duivels een wel heel bijzonder telefoontje: van koning Filip. En die ontbrak het alvast niet aan ambitie!

"Bonjour, sire": woorden die een Fransman al lang niet meer gewend is uit te spreken! Toch waren het precies die van Rudi Garcia toen hij op het telefoontje van koning Filip reageerde. Twee dagen voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op dit WK 2026 nam het Paleis contact op met de Rode Duivels, of beter: met hun bondscoach en twee van hen: Youri Tielemans, de kapitein, en Romelu Lukaku.

"Men zegt dat u de Brabançonne heel goed zingt, met veel hart", grapte koning Filip. "Dat is prachtig. Hoe voelen jullie je?" "We voelen ons heel goed, we werken ijverig en ik denk dat we er klaar voor zijn", antwoordt Rudi Garcia. Gevraagd naar de jetlag stelt de bondscoach de koning gerust: "We zitten er nog een beetje in, maar voor de coaches is dat minder belangrijk. Met de spelers gaat het goed."