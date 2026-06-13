'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'
Foto: © photonews

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Club Brugge gaat een zeer stevige transferzomer tegemoet. Rest de vraag welke spelers gaan blijven en welke spelers gaan vertrekken. Voor sommigen kunnen ze wel héél veel geld gaan vangen en zo kan het een ongeziene zomer worden.

Club Brugge ving al 23 miljoen euro voor Aleksandar Stankovic, maar de echte jackpotten moeten misschien nog gaan volgen. Voor Joel Ordonez, Raphaël Onyedika en Christos Tzolis willen ze stuk voor stuk heel wat miljoenen ontvangen.

Het transferrecord breken of zelfs verpulveren lijkt daarbij de eerste optie te gaan worden. Veertig miljoen euro, vijftig miljoen euro of misschien zelfs nog meer? Het lijkt er steeds meer op dat the sky echt wel the limit zal worden.

Christos Tzolis de Gouden Schoen

Het seizoen 2025-2026 van Christos Tzolis gaat de geschiedenisboeken in, zeker omdat hij daarmee Club Brugge ook nog aan de landstitel hielp. In de Champions' Play-offs scoorde Tzolis doelpunt na doelpunt en gaf hij assist na assist.

Hij tekende daarmee voor ronduit hallucinante cijfers, en ze laten Club Brugge weinig illusies: Christos Tzolis zal deze zomer de Jupiler Pro League waarschijnlijk verlaten. Als hij nog terugkeert, is het misschien om aan het einde van het jaar alsnog die Gouden Schoen op te halen waar hij vorig jaar naast greep. En wie weet kan hij die - net als Ardon Jashari - zelfs op basis van amper een half seizoen winnen, als hij in 2026 op dit niveau blijft presteren.

Galatasaray droomt van Tzolis: maar is dat wederzijds?

De vraag is nu vooral: waar trekt Christos Tzolis naartoe? Volgens de Turkse pers, onder meer NTV Sports, droomt één club van de Bruggeling: Galatasaray. De Turkse kampioen zou Tzolis zelfs bovenaan de shortlist hebben gezet voor deze zomermercato.

Club Brugge zou minstens 30 miljoen euro vragen voor zijn goudhaantje en kan wellicht zelfs meer opstrijken, mogelijk zelfs het uitgaand transferrecord breken (36 miljoen voor Jashari). Maar Tzolis zelf lijkt hoger te mikken dan Galatasaray.

Met Arsenal is er nu een nieuwe gegadigde. En zij willen héél ver gaan. Volgens The Athletic zouden ze niet minder dan veertig miljoen euro veil hebben om de Griek van België naar Londen te krijgen. Daarmee zouden ze het Belgisch transferrecord dus zeker breken.

Tzolis heeft bij Club nog een contract tot de zomer van 2029, maar de kans is groot dat hij blauw-zwart na een nieuw successeizoen verlaat. In juli 2024 kwam de winger voor 6,5 miljoen over van Fortuna Düsseldorf, dus Club Brugge maakt sowieso heel wat winst als ze hem verkopen.

Christos Tzolis voor veertig miljoen euro naar Arsenal?

Een tijdje geleden was er nog het gerucht dat Tzolis er ook wel iets zou voor voelen om nog een tijdje bij Club Brugge te blijven, maar als er echt met miljoenen wordt gegoocheld, dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker voor de diverse partijen om nee te blijven zeggen tegen mogelijke aanbiedingen.

The Gunners zien in Tzolis een pion in het radarwerk waarmee ze ook volgend seizoen een gooi willen doen naar de Premier League en de Champions League. Voor de Griek is het zowel sportief als financieel een stap hogerop.

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