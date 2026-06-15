RWDM vermijdt voorlopig rampscenario dankzij uitspraak rechtbank

Goed nieuws voor RWDM: de ondernemingsrechtbank van Brussel heeft het verzoek tot gerechtelijke reorganisatieprocedure ontvankelijk verklaard. De club uit Molenbeek krijgt nu vier maanden de tijd om een akkoord te vinden met zijn schuldeisers.

In maart diende ex-CEO Gauthier Ganaye bij de ondernemingsrechtbank in Brussel een faillissementsdagvaarding tegen RWDM Brussels in, omdat hij na zijn ontslag geen verbrekingsvergoeding zou hebben ontvangen.

Tien dagen geleden diende de club uit Molenbeek bij diezelfde rechtbank een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (PRJ) in, met als doel "de club in leven te houden", zo legde RWDM-advocaat Guy San Bartolome uit bij BX1. Hij verzekerde bovendien dat er nog altijd gesprekken lopen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in een overname van de club.

Die PRJ werd maandag ontvankelijk verklaard, zo vernemen onze collega’s van de IPM-groep. De club krijgt daardoor vier maanden extra uitstel, tot 7 oktober, om een reorganisatieplan in te dienen en te laten goedkeuren. In de praktijk moet dat plan klaar zijn tegen 2 september, zodat het kan worden geanalyseerd en op 23 september ter stemming kan worden voorgelegd aan alle betrokken schuldeisers.

Vier maanden om te overleven voor RWDM

"Wij hopen dat er tegen september een akkoord wordt gevonden met onze aandeelhouders of dat de overdracht van de club kan worden afgerond", zegt Guy San Bartolome aan onze collega’s van IPM. Het uitstel zou met nog eens vier maanden kunnen worden verlengd als er tegen dan geen akkoord is.



Tijdens die periode worden faillissementsdagvaardingen geschorst en zijn alle beslagmaatregelen tegen de club verboden. In die tijd kunnen de onderhandelingen over een overname verdergaan; de groep Dailly is nog steeds in gesprek met de aandeelhouders. Ter herinnering: de club uit Molenbeek kreeg eind mei in beroep zijn licentie voor de Challenger Pro League geweigerd en degradeert daardoor naar Eerste Nationale.