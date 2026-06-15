RWDM vermijdt voorlopig rampscenario dankzij uitspraak rechtbank

RWDM vermijdt voorlopig rampscenario dankzij uitspraak rechtbank
Word fan van RWDM Brussels! 56

Goed nieuws voor RWDM: de ondernemingsrechtbank van Brussel heeft het verzoek tot gerechtelijke reorganisatieprocedure ontvankelijk verklaard. De club uit Molenbeek krijgt nu vier maanden de tijd om een akkoord te vinden met zijn schuldeisers.

In maart diende ex-CEO Gauthier Ganaye bij de ondernemingsrechtbank in Brussel een faillissementsdagvaarding tegen RWDM Brussels in, omdat hij na zijn ontslag geen verbrekingsvergoeding zou hebben ontvangen.

Tien dagen geleden diende de club uit Molenbeek bij diezelfde rechtbank een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (PRJ) in, met als doel "de club in leven te houden", zo legde RWDM-advocaat Guy San Bartolome uit bij BX1. Hij verzekerde bovendien dat er nog altijd gesprekken lopen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in een overname van de club.

Die PRJ werd maandag ontvankelijk verklaard, zo vernemen onze collega’s van de IPM-groep. De club krijgt daardoor vier maanden extra uitstel, tot 7 oktober, om een reorganisatieplan in te dienen en te laten goedkeuren. In de praktijk moet dat plan klaar zijn tegen 2 september, zodat het kan worden geanalyseerd en op 23 september ter stemming kan worden voorgelegd aan alle betrokken schuldeisers.

Vier maanden om te overleven voor RWDM

"Wij hopen dat er tegen september een akkoord wordt gevonden met onze aandeelhouders of dat de overdracht van de club kan worden afgerond", zegt Guy San Bartolome aan onze collega’s van IPM. Het uitstel zou met nog eens vier maanden kunnen worden verlengd als er tegen dan geen akkoord is.


Tijdens die periode worden faillissementsdagvaardingen geschorst en zijn alle beslagmaatregelen tegen de club verboden. In die tijd kunnen de onderhandelingen over een overname verdergaan; de groep Dailly is nog steeds in gesprek met de aandeelhouders. Ter herinnering: de club uit Molenbeek kreeg eind mei in beroep zijn licentie voor de Challenger Pro League geweigerd en degradeert daardoor naar  Eerste Nationale. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels

Meer nieuws

Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

19:30
WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

19:15
De man achter WK-tegenstander Egypte: topschutter, aanvoerder en eeuwige rebel

De man achter WK-tegenstander Egypte: topschutter, aanvoerder en eeuwige rebel

19:00
Lokeren gaat shoppen in eigen land en plukt verdediger weg bij JPL-club

Lokeren gaat shoppen in eigen land en plukt verdediger weg bij JPL-club

18:30
KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

17:00
🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

17:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

16:30
Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

17:01
Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

17:00
Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

16:30
LIVE: D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn Live

LIVE: D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn

16:01
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

16:00
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

15:30
OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

15:00
5
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

14:20
1
Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

13:55
Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

13:20
1
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

12:51
13
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

12:20
18
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

12:00
1
'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

11:40
4
📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

11:21
1
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

10:50
Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

10:25
8
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

09:38
1
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

09:25
5
Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

08:50
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

08:20
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

08:20
2
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

08:00
1
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

07:00
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

06:30
1
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

06:00
WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

23:54
Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
3
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over België - Egypte: - roodwit1880 roodwit1880 over OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet Stefaan_82 Stefaan_82 over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken AjaxBaggio AjaxBaggio over Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan Dirk ie Dirk ie over Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany' TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Spanje - Kaapverdische Eilanden: 0-0 Pé_1 Pé_1 over Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp pief pief over Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte Stigo12 Stigo12 over Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved