Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

Debuteert Lommel SK (na de fusie) straks in de Jupiler Pro League? De kans is opnieuw wat groter geworden. Want na de 3-1 overwinning thuis tegen Beerschot, ging Lommel ook op Het Kiel niet overstag. Meer zelfs, de Kempenaren gingen ook in Antwerpen met ruime cijfers winnen.

Beerschot stoot op Pieklak

Nochtans begon Beerschot het beste aan de partij maar scoren lukte niet voor de thuisploeg. De troepen van Mo Messoudi wilden snel op voorsprong komen om de dubbele achterstand teniet te doen maar botsten meermaals op een sterk keepende Pieklak. Ook Wright-Philips kreeg een opportuniteit maar tikte de bal net te ver om te kunnen trappen.

Vooral wanneer de rust in zicht was, kwam Beerschot nog meer opzetten. Vula testte de 19-jarige Matthias Pieklak in doel met een tegenvoets, acrobatisch schot maar de Lommelse doelman reageerde met een kattensprong om de bal uit zijn doel te duwen. Even later zweefde de goalie een afstandsschot van Dagba uit zijn bovenhoek.

Lommel probeerde in blok te schuiven en Beerschot het moeilijk te maken om tussen de linies te voetballen en dan uit te breken. Maar dat lukte niet zo vaak. Reyners trapte voorlangs, Lopes vond Van Eenoo op zijn pad richting doel.

Van lat naar ander doel

Nerveus was Het Kiel nog niet bij aanvang van de tweede helft, vooral niet omdat Beerschot meteen naar voor ging. Haraguchi kopte na enkele minuten al van dichtbij op de lat om de intenties duidelijk te maken.





Maar die intenties verdwenen meteen na die bal op de lat als sneeuw voor de zon. Want 15 seconden later ging Beerschot-doelman Nick Shinton in de fout. Hij kwam ver uit tot aan de middencirkel en speelde dan de bal recht in de voeten van Lommel-speler Jason Van Duiven. Die bleef rustig en trapte de bal van ver in doel.

De opdracht werd weer wat lastiger voor de thuisploeg maar in de zone van de waarheid ging het telkens mis voor Beerschot. De laatste pass die er niet wou uitkomen of de afwerking die te wensen over liet. Ook invaller Van La Parra probeerde het maar vond een uitstekende Pieklak in zijn weg. Met een vrije trap dan maar? Pieklak loste de bal, een zeldzaam foutje. Maar zette dat meteen recht door zich tweemaal voor de bal te gooien om Beerschot het scoren te beletten.

Veer gebroken

Beerschot werd er moedeloos van en een kwartier voor tijd deed Schoofs de boeken dicht. Van dichtbij trapte hij op aangeven van Van Duiven de 0-2 tegen de touwen. Drie minuten later was de veer helemaal gebroken en maakte Vancsa de 0-3 voor de bezoekers met een gekruist schot.

Meer dan een eerredder zat er voor Beerschot niet in. Sanusi zette de bal hard en laag voor doel, Wright-Philips duwde de bal met een gelukje voorbij Pieklak in doel. Zo eindigt de terugwedstrijd hetzelfde als de heenwedstrijd, tweemaal in het voordeel van Lommel dat straks de barrage speelt in en tegen Dender voor het laatste ticket voor de Jupiler Pro League.