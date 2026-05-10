Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Lommel SK heeft met twee zeges tegen Beerschot opnieuw laten zien dat het klaar is voor het grote werk. Maar het belangrijkste moet nog komen, want de komende weken wacht nu de ultieme strijd om promotie.

Het wordt nog een heel spannende maand mei voor Lommel SK. De Limburgers wisten Beerschot uit te schakelen in de finale van de Promotion Play-offs. Zowel in de heen als in de terugwedstrijd wonnen ze met 3-1 van de Ratten.

Zaterdagavond mocht er dus al wat gevierd worden. "Mijn hartslag viel gelukkig mee, maar ik wist natuurlijk dat het een zware wedstrijd worden", vertelde trainer Lee Johnson bij Het Belang van Limburg.

Lommel liet niets aan het toeval over. "We hadden zo veel beelden gezien dat we alles wisten over iedere speler. We kenden hun kwaliteiten, maar ook hun zwakke plekken. Ik zei vooraf tegen een mentaalsterke Pieklak dat hij ons zou moeten redden met enkele grote reddingen", gaat Johnson verder.

En hij kreeg gelijk, want Pieklak hield Lommel goed in de wedstrijd toen Beerschot sterk begon. "We wisten dat we ook kansen zouden krijgen. Van Duiven zorgde voor zo’n grote opluchting. Als trainer had ik niet meer kunnen verwachten."

Lee Johnson gelooft dat Lommel ook laatste hindernis nog kan nemen

Nu volgen nog bijzonder belangrijke weken met het tweeluik tegen Dender in zicht. Volgende zondag (17 mei) speelt Lommel thuis tegen Dender om 16u. Iets minder dan een week later, op zaterdag 23 mei, ontvangen de Kadavers Lommel om 18u15.



Johnson beseft dat zijn ploeg nog twee keer zal moeten pieken, maar gelooft duidelijk in wat er mogelijk is. "Met de fans achter ons kan alles gebeuren tegen Dender. We zijn niet voor niets zo ver gekomen. Laat ons vanavond eerst genieten van deze grote zege en nu moeten we dat nog tweemaal herhalen."

Na de zeges tegen Beerschot leeft in Lommel alleszins het geloof dat ook die laatste hindernis nog genomen kan worden. De ploeg tankte vertrouwen, toonde maturiteit en weet dat ze nog maar twee wedstrijden verwijderd is van iets heel moois. Mei kan voor Lommel dus uitmonden in een maand die de clubgeschiedenis ingaat.