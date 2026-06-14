"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

Maandag openen de Rode Duivels hun WK tegen Egypte, maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie op de linksback zal starten. Maxim De Cuyper lijkt plots niet langer zeker van zijn plaats en beseft dat bondscoach Rudi Garcia voor meer defensieve zekerheid zou kunnen kiezen.

Tijdens de voorbereiding tegen Tunesië koos Garcia verrassend voor Timothy Castagne op de linkerflank. Achteraf legde de Fransman uit dat hij meer evenwicht zocht in zijn defensie, zeker omdat Thomas Meunier aan de andere kant graag mee naar voren trekt. Het experiment draaide uit op een overtuigende 5-0-overwinning.

Daardoor lijkt Castagne ook tegen Egypte de grote kanshebber om aan de aftrap te verschijnen. De Cuyper maakt zich daar echter niet druk om.

"Ik denk dat de coach gewoon verschillende zaken heeft willen uitproberen", vertelde de linksachter. "Timothy en ik hebben een gelijkaardig profiel, al wordt hij misschien als iets sterker defensief beschouwd. Ik begrijp dat de coach op zoek is naar stabiliteit achter iemand als Jérémy Doku."

Maxim De Cuyper hoopt wel zijn kans te krijgen

De voormalige Club Brugge-verdediger beseft dat Garcia moeilijke keuzes moet maken. "Ik kan zo'n beslissing accepteren. Natuurlijk wil ik spelen, maar ik weet ook dat niet elke wedstrijd hetzelfde is. Soms heb je meer aanvallende impulsen nodig, soms meer defensieve zekerheid."

Toch is De Cuyper ervan overtuigd dat hij ook op dat vlak stappen heeft gezet. "Ik hoop dat de coach ziet dat ik verdedigend gegroeid ben. Maar als ik niet speel tegen Egypte, dan zal ik proberen belangrijk te zijn in andere wedstrijden."



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Voor De Cuyper voelt dit WK sowieso anders aan dan het EK van twee jaar geleden. Toen was hij vooral een talent dat ervaring kwam opdoen. Nu behoort hij tot de spelers die mee de kwalificatiecampagne hebben gedragen.

"Ik heb het gevoel dat ik nu echt iets kan betekenen voor deze ploeg. Dat maakt deze ervaring helemaal anders. Ik wil dat ook laten zien."

