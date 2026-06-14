"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Maandag openen de Rode Duivels hun WK tegen Egypte, maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie op de linksback zal starten. Maxim De Cuyper lijkt plots niet langer zeker van zijn plaats en beseft dat bondscoach Rudi Garcia voor meer defensieve zekerheid zou kunnen kiezen.

Tijdens de voorbereiding tegen Tunesië koos Garcia verrassend voor Timothy Castagne op de linkerflank. Achteraf legde de Fransman uit dat hij meer evenwicht zocht in zijn defensie, zeker omdat Thomas Meunier aan de andere kant graag mee naar voren trekt. Het experiment draaide uit op een overtuigende 5-0-overwinning.

Daardoor lijkt Castagne ook tegen Egypte de grote kanshebber om aan de aftrap te verschijnen. De Cuyper maakt zich daar echter niet druk om.

"Ik denk dat de coach gewoon verschillende zaken heeft willen uitproberen", vertelde de linksachter. "Timothy en ik hebben een gelijkaardig profiel, al wordt hij misschien als iets sterker defensief beschouwd. Ik begrijp dat de coach op zoek is naar stabiliteit achter iemand als Jérémy Doku."

Maxim De Cuyper hoopt wel zijn kans te krijgen

De voormalige Club Brugge-verdediger beseft dat Garcia moeilijke keuzes moet maken. "Ik kan zo'n beslissing accepteren. Natuurlijk wil ik spelen, maar ik weet ook dat niet elke wedstrijd hetzelfde is. Soms heb je meer aanvallende impulsen nodig, soms meer defensieve zekerheid."

Toch is De Cuyper ervan overtuigd dat hij ook op dat vlak stappen heeft gezet. "Ik hoop dat de coach ziet dat ik verdedigend gegroeid ben. Maar als ik niet speel tegen Egypte, dan zal ik proberen belangrijk te zijn in andere wedstrijden."

Lees ook... Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Voor De Cuyper voelt dit WK sowieso anders aan dan het EK van twee jaar geleden. Toen was hij vooral een talent dat ervaring kwam opdoen. Nu behoort hij tot de spelers die mee de kwalificatiecampagne hebben gedragen.

"Ik heb het gevoel dat ik nu echt iets kan betekenen voor deze ploeg. Dat maakt deze ervaring helemaal anders. Ik wil dat ook laten zien."
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Egypte live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (15/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
Egypte
Maxim De Cuyper

Meer nieuws

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

21:10
Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

20:00
"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

20:00
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

19:25
Ex-spelers Union SG en Anderlecht helpen Duitsland aan stevig statement

Ex-spelers Union SG en Anderlecht helpen Duitsland aan stevig statement

21:03
1
Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

15:20
1
Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam Interview

Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam

18:30
Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

13:30
19
Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

20:30
‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Stassin - Halhal - Bayram - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Stassin - Halhal - Bayram - Trossard

17:20
Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

18:00
De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

08:00
‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

17:20
Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

07:30
De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

12:00
2
Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

16:40
5
🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

07:00
WK-LIVE 14/6: Ex-spelers Union SG en Anderlecht helpen Duitsland aan stevig statement

WK-LIVE 14/6: Ex-spelers Union SG en Anderlecht helpen Duitsland aan stevig statement

16:00
‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

14:40
Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

23:51
Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

10:00
1
‘Westerlo vreest exit van publiekslieveling, maar hoopt wel op miljoenen’

‘Westerlo vreest exit van publiekslieveling, maar hoopt wel op miljoenen’

14:00
Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

12:30
6
Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

22:00
OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

13:00
1
'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

11:30
10
DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

11:00
DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

10:30
8
Van Neerpede naar clash met Brazilië

Van Neerpede naar clash met Brazilië

08:40
6
Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

22:30
UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

02:29
3
Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

23:08
Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter" Interview

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

13/06
WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

23:31
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

IXL IXL over Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer” Andreas2962 Andreas2962 over Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk? Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Van Neerpede naar clash met Brazilië rinus michels rinus michels over 'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal' Joske89 Joske89 over DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk LordJozef LordJozef over Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer" JaKu JaKu over Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard' JaKu JaKu over OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op Ratko Svilar Ratko Svilar over Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon" Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved