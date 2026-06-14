Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

Marokko heeft op het WK een knap punt gepakt tegen Brazilië. In New York hielden de Atlasleeuwen de vijfvoudige wereldkampioen op een 1-1-gelijkspel na een wedstrijd waarin de Noord-Afrikanen lange tijd zelfs de betere ploeg waren.

De wedstrijd begon verrassend genoeg volledig in het voordeel van Marokko. De ploeg van bondscoach Mo Ouahbi combineerde vlot en creëerde al vroeg enkele gevaarlijke situaties via El Aynaoui en Hakimi.

Flitsen van Saibari en Vinicius

Na twintig minuten volgde de verdiende beloning. Brahim Diaz stuurde met een schitterende pass Ismael Saibari diep en de PSV-middenvelder werkte vervolgens prachtig af met een subtiele lob over Alisson: 0-1.

Brazilië had het moeilijk tegen het energieke en technisch sterke Marokko, maar kon rekenen op een flits van klasse van Vinicius Junior. De aanvaller van Real Madrid kreeg de bal aan de linkerflank, sneed naar binnen en knalde de gelijkmaker heerlijk in de verste hoek. Bono had geen schijn van kans.

Na de rust namen de Brazilianen steeds meer het initiatief. Carlo Ancelotti bracht vers bloed in de ploeg en zag hoe zijn team de druk opvoerde. Igor Thiago kreeg een goede mogelijkheid en ook Raphinha was dicht bij de winning goal, maar telkens stond Bono paraat.

Bono houdt Marokko recht

Marokko kwam minder aan aanvallen toe dan voor de rust, al bleef het via onder meer Saibari, Hakimi en invaller Chemsdine Talbi gevaarlijk in de omschakeling. In een spannende slotfase hielden de Marokkanen stand, mede dankzij enkele belangrijke tussenkomsten van Bono.





In de toegevoegde tijd haalde El Aynaoui van grote afstand verschroeiend uit. Alisson moest zich volledig strekken om de bal uit zijn hoek te halen. Amaimouni was goed gevolgd op de rebound, maar ook daar reageerde de Braziliaanse doelman alert. Zo voorkwam Alisson op spectaculaire wijze een Marokkaanse stuntzege.

Zo eindigde het duel op een logische 1-1. Brazilië ontsnapte aan een valse start op het WK, terwijl Marokko opnieuw bewees dat de halvefinalist van het vorige wereldkampioenschap geen enkele grootmacht hoeft te vrezen. Vooral Saibari bevestigde met zijn doelpunt en sterke prestatie dat hij stilaan uitgroeit tot een van de gezichten van deze Marokkaanse generatie.