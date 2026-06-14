De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

Voor Kevin De Bruyne wordt het maandag een bijzonder moment. Tegen Egypte begint de spelmaker van België aan zijn vierde wereldkampioenschap, na eerdere deelnames in 2014, 2018 en 2022. En hoewel de middenvelder nog altijd hunkert naar succes, beseft hij ook dat zijn WK-verhaal stilaan eindigt.

De Bruyne oogde ontspannen tijdens zijn persconferentie in Renton, maar tegelijk klonk er ook een vleugje nostalgie door. Op zijn 34ste kijkt hij anders naar een groot toernooi dan vroeger.

"Toen ik jonger was, dacht ik alleen aan voetbal", gaf hij toe. "Nu besef ik veel meer wat het betekent om voor je land te spelen. Ik draag dit shirt al zestien jaar en het blijft een enorme eer."

"Ik weet dat ik geen tien jaar meer heb"

De aanvoerder van de Rode Duivels beseft dat hij stilaan bij de veteranen van de selectie hoort. Daarom probeert hij meer dan ooit van het moment te genieten.

"Wanneer je jong bent, leef je van wedstrijd naar wedstrijd. Achteraf besef je soms niet genoeg hoe bijzonder zulke momenten zijn. Nu geniet ik daar meer van. Ik weet ook dat ik geen tien jaar meer te spelen heb."

Dat betekent echter niet dat zijn winnaarsmentaliteit verdwenen is. Integendeel. De Bruyne blijft de man die ploegmaats op hun fouten zal wijzen. "Misschien brengt dat wat meer rust met zich mee, maar ik blijf dezelfde speler. Ik wil nog altijd winnen."



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Egypte wordt meteen stevige test

Voor België wacht meteen een lastige openingswedstrijd tegen Egypte. De Bruyne verwacht geen eenvoudige avond in Seattle. "Een eerste WK-wedstrijd is altijd moeilijk. Ik kan me eigenlijk geen wereldkampioenschap herinneren waarop het voor ons gemakkelijk begon. Je moet je ritme vinden, geduldig blijven en wachten op de juiste momenten."

Volgens de middenvelder beschikken de Egyptenaren over de kwaliteiten om het België bijzonder lastig te maken. "Het is een fysieke ploeg. Ze geven weinig ruimtes weg en het zal niet eenvoudig zijn om openingen te vinden."

De Bruyne ziet grote verdienste van Garcia

De Napoli-middenvelder had ook mooie woorden over voor bondscoach Rudi Garcia. Volgens De Bruyne heeft de Fransman in korte tijd opnieuw rust en vertrouwen gebracht binnen de nationale ploeg.

"Rudi heeft iedereen weer samengebracht. Niet alleen de spelers, maar ook de staf en iedereen rond de ploeg. Daardoor hangt er opnieuw een positieve sfeer."

Na een moeilijke periode onder de Rode Duivels vindt De Bruyne dat geen detail. "We hebben opnieuw resultaten gehaald, ons geplaatst voor het WK en de groep staat er goed voor. Dat blijft uiteindelijk het belangrijkste."