Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ook wij keken naar Iran - Nieuw-Zeeland: "Mag geen probleem zijn"
Foto: © photonews

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De Rode Duivels wonnen hun openingswedstrijd van het WK niet, maar er is helemaal geen man overboord. Ook Nieuw-Zeeland en Iran raakten niet verder dan een gelijkspel (2-2), waardoor er op de volgende twee speeldagen nog veel mogelijk is.

Twee keer winnen en liefst met meer doelpunten verschil dan Egypte doet en dan zijn we altijd zeker van de eerste plaats in de groep en nog twee extra wedstrijden in Seattle, op weg naar een kwartfinale tegen Spanje - als zij hun groep al gaan winnen na hun gelijkspel tegen Kaapverdië.

Er is dus zeker nog geen man overboord. Bovendien leert de geschiedenis ons dat een eerste wedstrijd winnen op een Wereldkampioenschap niet altijd een must is om ver te raken op dat WK of het zelfs te winnen. 

Defensieve gaten in Iran - Nieuw-Zeeland

De match tussen Iran en Nieuw-Zeeland eindigde bovendien op een voor de Rode Duivels best gunstige 2-2. Daardoor krijgen ze op speeldag 2 niet per se een ploeg die zich gaat ingraven omdat ze al drie punten in de buidel hebben.

Zowel Iran en Nieuw-Zeeland lieten mooie dingen zien in hun onderlinge duel. Ze gingen er vol voor en lieten het aanvallende spel primeren over het verdedigende spel. Dat zag ook Jelle Tack, die de wedstrijd live van commentaar voorzag afgelopen nacht, bij Sporza Daily.

De Bruyne Kevin - Mechele Brandon

"Ik ben aangenaam verrast door de match tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Het waren twee ploegen die voor de aanval kozen, omdat ze beseften dat het hun kans was om een zege te pakken in deze groep en zo een voorsprong te pakken."

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"Ze gingen beiden vol voor de winst. Er waren vier goals, maar ook heel veel kansen. Het was een billijk gelijkspel alles bij elkaar, maar het ging goed op en neer. Het is iets waar je ook op hoopt bij een nachtwedstrijd."

Ploegen gaan eigen kans, maar daar zit ook een kans in

"Mijn gevoel is dat als die ploegen vol hun kans gaan, ze ook wat ruimte weggeven. Maar als ze tegen Egypte en tegen de Rode Duivels spelen, zullen ze mogelijk behoudender spelen, dus dat gaan we moeten afwachten."

Een gevoel dat ook leefde bij Hannes Van der Bruggen - en bij uitbreiding ook bij de redacteur van Voetbalkrant.com van dit artikel: "Zeker verdedigend geven ze ruimte weg, maar het is de vraag hoe ze tegen België gaan spelen."

"Kwalitatief zijn het geen ploegen die het niveau van Egypte halen", aldus Tack nog. "Dus eigenlijk zou het geen probleem mogen zijn voor België." De Rode Duivels gaan het dus zelf moeten gaan verwezenlijken de komende wedstrijden. 

Rode Duivels zijn het nog steeds aan hun stand verplicht

Al leerde de wedstrijd van Kaapverdië tegen Spanje toch ook weer dat er misschien echt geen kleine landen meer zijn. Aan de Rode Duivels om er zondagavond te staan tegen Iran en uit te pakken met de eerste overwinning op het WK.

Enkel op die manier kunnen ze vanuit een goede positie toeleven naar de derde groepswedstrijd. Groepswinst kan nog steeds en is nog steeds een must, maar dan moet het stilaan wel beter gaan worden. En dan groeien in het toernooi, zoals dat dan heet? We leven nog steeds op hoop.

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