🎥 Herbeleef het supportersfeest van de Belgische fans in Seattle

Brandon Morren Florent Malice
Brandon Morren en Florent Malice vanuit Seattle
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🎥 Herbeleef het supportersfeest van de Belgische fans in Seattle
Foto: AI generated

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Voetbalkrant.com was in het hart van het supportersfeest in Seattle in de uren voorafgaand aan België-Egypte. Herbeleef de zinderende sfeer die er hing!

Acht uur ’s morgens: het is vroeg om een Stella Artois van 10 dollar te drinken en een hotdog naar binnen te werken. Maar het was wél het moment waarop de festiviteiten begonnen in Victory Hall, dat omgedoopt werd tot “House of the Devils”, waar de supporters van de Rode Duivels hun uitvalsbasis hadden.

Toeval van de kalender: dat uur viel ook samen met de aftrap van Spanje-Kaapverdië. De nog half slapende fans konden dus zien hoe La Roja zijn tanden stukbeet op de tegenstander. Intussen groeide de sfeer geleidelijk, met steeds meer gezangen.

Belgische fans genoten van de sfeer in Seattle

Het nummer van Amadou Onana, “We Are Belgium”, kende best wat bijval, maar het blijft toch vooral “On met la patate”, de track die Average Rob in 2024 uitbracht, die echt de eerste chants op gang trekt.

Even voor 10u zette de stoet zich vervolgens in beweging richting het Seattle Stadium, op twee straten van daar — tien minuten stappen. Een echt privilege als je weet hoe onbereikbaar sommige stadions op dit WK 2026 te voet zijn. In het stadion zelf was de sfeer wat meer ingetogen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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