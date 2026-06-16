'Versterking uit Engeland op komst naar Jan Breydel'

Club Brugge is volop aan het zoeken naar versterkingen, maar ook Cercle Brugge wil heel wat nieuwe spelers in huis halen om een rustiger seizoen door te maken dan de afgelopen jaren. Een plaats in het linkerrijtje lijkt eens te meer het doel.

Om de doelstellingen te halen, zijn ze bij Cercle Brugge naarstig op zoek naar nieuwe spelers om de kern te gaan versterken. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij Ian Kamga, een speler die momenteel in Engeland speelt.

"Cercle Brugge voert de druk op in de jacht op Ian Kamga. De Belgische club volgt de centrale verdediger van Watford al enige tijd en intensiveert nu de contacten om de concurrentie voor te blijven in de strijd om zijn handtekening", aldus Rudy Galetti.

Cercle Brugge heeft nadrukkelijke interesse in Ian Kamga

De transfergoeroe beseft dat De Vereniging er vol voor wil gaan wat Ian Kamga betreft. Er zouden zelfs al gesprekken lopen om de speler over te hevelen naar het Jan Breydelstadion, al zouden er ook de nodige kapers op de kust zijn.

De 21-jarige Engelsman stond onder contract bij Watford, maar is nu een vrije speler en er zijn dus nog ploegen die hem in huis willen halen. Toch lijkt Cercle Brugge zeker aanspraak te mogen maken om er hem bij te gaan halen.

Cercle Brugge wil jonge Engelsman aftroeven van andere geïnteresseerden

De centrale verdediger speelde afgelopen seizoen tien wedstrijden bij de U21 van Watford, maar lijkt klaar voor een nieuwe stap nu zijn contract bij Watford is afgelopen en niet werd verlengd door de Engelse club. Kamga heeft al heel wat watertjes doorzwommen in Engeland.





Hij begon bij Bradford, ging snel naar Stoke City en had ook al een huurbeurt richting Peterb Sports voor twee maanden op zijn cv staan. Nu lijkt hij dus een eerste ervaring in het buitenland te kunnen gaan maken. Volgens Transfermarkt heeft hij nog geen relevante marktwaarde, maar een goed seizoen in de Jupiler Pro League kan daar snel verandering in brengen.