DONE DEAL: KAA Gent haalt onverwachte miljoenen in huis

KAA Gent ziet Daisuke Yokota op definitieve basis vertrekken naar Duitsland. Hannover 96 huurde hem afgelopen seizoen al en heeft nu besloten om de aankoopoptie in zijn contract te gaan lichten. En zo levert hij de Buffalo's toch nog wat op.

"Daisuke Yokota verhuist definitief naar Hannover 96. De 25-jarige Japanner speelde afgelopen seizoen al op uitleenbasis voor de Duitse tweedeklasser. Hannover had een optie om Yokota definitief over te nemen en heeft die optie dus gelicht."

"We wensen Daisuke veel succes komend seizoen in de Tweede Bundesliga!", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek. Eerst werd Yokota verhuurd aan Kaiserslautern, nadien aan Hannover 96. Die laatste club haalde het beste uit hem.

KAA Gent haalt miljoenen op voor uitgeleende winger

De winger zorgde voor vijf goals en vier assists bij Hannover 96 en dus besloten de Duitsers dus ook meteen om de optie in zijn contract te lichten. Daar heeft ook KAA Gent nog wat aan, want die optie zou om en bij de twee miljoen euro bedragen.

𝙔𝙤𝙠𝙤𝙩𝙖 𝙗𝙡𝙞𝙟𝙛𝙩 𝙗𝙞𝙟 𝙃𝙖𝙣𝙣𝙤𝙫𝙚𝙧 🇩🇪



Good luck in Germany, Dai!



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Al is de vraag nog steeds of de Japanner volgend seizoen nog in Duitsland zal rondlopen, want er zijn veel kapers voor hem op de kust. Hannover 96 wil mogelijk dus enkel de optie lichten en de Japanner daarna snel opnieuw verkopen.





Het plan is om Yokota definitief over te nemen en met winst door te verkopen dus? Gent zal er in ieder geval niet om malen. Zij zijn al blij dat ze een paar miljoenen voor de jongeling hebben weten te krijgen. Een percentage op de meerwaarde zit er meer dan waarschijnlijk niet in.