‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Opvallend nieuws rond ex-bondscoach: Martínez op zoek naar nieuwe job’
Foto: © photonews
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Roberto Martínez lijkt zijn toekomst te hebben uitgestippeld. Volgens buitenlandse media zal de Spaanse bondscoach na het WK afscheid nemen van Portugal, ongeacht hoe ver Cristiano Ronaldo en zijn ploeg geraken op het toernooi.

Martínez kiest voor een vertrek

Volgens The Sun heeft Roberto Martínez beslist om zijn aflopende verbintenis bij Portugal niet te verlengen. De 52-jarige Spanjaard zou zijn keuze al gemaakt hebben en zou na het WK een punt zetten achter zijn avontuur bij de Portugese nationale ploeg.

Opvallend is dat de beslissing volgens de berichtgeving losstaat van de prestaties op het toernooi. Zelfs als Portugal de wereldtitel verovert, zou Martínez zijn functie neerleggen. Voorlopig wil de bondscoach alle aandacht op het WK houden, waar Portugal tot de favorieten wordt gerekend.

Van België naar Portugal

Martínez bouwde de voorbije jaren een indrukwekkend cv op als bondscoach. Na passages bij Swansea City, Wigan Athletic en Everton werd hij in 2016 aangesteld als bondscoach van de Rode Duivels.

Onder zijn leiding bereikte België de halve finales van het WK 2018 en eindigde het uiteindelijk als derde, het beste resultaat uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

Na het WK van 2022 kwam een einde aan zijn Belgische periode. Begin 2023 volgde een nieuw avontuur bij Portugal, waar hij een selectie vol sterren onder zijn hoede kreeg, met onder meer Cristiano Ronaldo.

Sterke cijfers bij Portugal

Martínez kan uitstekende statistieken voorleggen als Portugese bondscoach. In veertig wedstrijden behaalde hij dertig overwinningen, speelde hij vier keer gelijk en verloor hij zes keer.

Op het EK 2024 loodste hij Portugal naar de kwartfinales, waar Frankrijk na strafschoppen te sterk bleek. Ook op het WK hoopt Martínez een sterk resultaat neer te zetten. Portugal opent het toernooi tegen Congo, waarna wedstrijden tegen Oezbekistan en Colombia volgen.

Wat brengt de toekomst?

Waar Martínez na het WK aan de slag gaat, is voorlopig nog onduidelijk. Volgens de berichtgeving sluit de Spanjaard een terugkeer naar het clubvoetbal niet uit. Een avontuur in de Premier League behoort tot de mogelijkheden, al zou hij ook openstaan voor een nieuwe uitdaging als bondscoach.

Met zijn ervaring bij België en Portugal en zijn aanvallende voetbalfilosofie blijft Martínez een gegeerde trainer op de internationale markt. Eerst wil hij echter nog één keer schitteren met Portugal. Daarna lijkt een nieuw hoofdstuk in zijn carrière onafwendbaar, ongeacht of hij het WK afsluit met een vroege uitschakeling of de grootste prijs uit het internationale voetbal.

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