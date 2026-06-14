Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

Voor Leon Goretzka moet het stilaan aanvoelen als een nachtmerrie zonder einde. Waar de Duitse middenvelder ook verschijnt, duikt dezelfde kreet op. Op straat, aan het trainingscomplex van Bayern München en nu zelfs op het WK in de Verenigde Staten. Eén woord volstaat: "Goretzkaaa!"

Wat ooit begon als een onschuldige grap op sociale media, is uitgegroeid tot een fenomeen waar de Duitse international steeds minder om kan lachen. Jonge fans proberen massaal een virale video te scoren door zijn naam zo luid mogelijk te schreeuwen en vervolgens zijn reactie te filmen.

Goretzka wordt zot van de virale trend rond hem

De trend ontstond meer dan een jaar geleden en verspreidde zich razendsnel via TikTok en andere sociale media. Intussen lijkt zowat elke ontmoeting met Goretzka voor sommige supporters een kans om hetzelfde trucje nog eens boven te halen.

De middenvelder probeerde er aanvankelijk luchtig mee om te gaan, maar dat enthousiasme is ondertussen volledig verdwenen. Op recente beelden is te zien hoe hij de schreeuwende fans grotendeels negeert en zonder reactie verder wandelt.

Ook Kompany kan het maar matig appreciëren

Ook binnen Bayern München zou de irritatie al langer aanwezig zijn. Duitse media berichtten vorig jaar al dat de club maatregelen moest nemen nadat jongeren zich vlak bij de trainingsvelden hadden verzameld om tijdens besloten sessies luidkeels zijn naam te roepen. Volgens lokale berichten werden zelfs stewards uitgestuurd om de groep weg te sturen.

De frustratie zou niet alleen bij Goretzka zelf leven. Ook binnen de spelersgroep en technische staf zou men weinig opgezet zijn met het voortdurend terugkerende circus rond de Duitse international.





Toch lijkt het fenomeen nog lang niet voorbij. Zelfs tijdens het WK blijft Goretzka achtervolgd worden door de inmiddels beruchte kreet. Supporters reizen hem achterna en hopen opnieuw een filmpje te maken dat viraal gaat.

Voor de 31-jarige Duitser is de maat duidelijk stilaan vol. Waar anderen misschien zouden genieten van die extra aandacht, lijkt Goretzka vooral te verlangen naar iets wat voor een topvoetballer tegenwoordig steeds zeldzamer wordt: een moment van rust.

En als hij straks scoort op het WK? De kans is groot dat zijn frustratie nog wat hoger opgedreven wordt.