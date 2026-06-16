Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om eens een aantal randzaken van het voetbal te benoemen. Wat bijvoorbeeld met de truitjes vit WK? Een gespecialiseerd bureau heeft zich uitgelaten over welke truitjes het meest gaan opleveren.

De cijfers liegen er niet om. De vraag naar voetbalmemorabilia ligt op bijvoorbeeld Catawiki dit jaar al 50% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in aanloop naar vorige eindtoernooien steeg het aantal aangeboden voetbalobjecten spectaculair: met 60% voor het WK in Qatar en met 50% voor het EK in 2024.

Welke shirts van vandaag worden de collector's items van morgen? Voetbalmemorabilia-expert Giovanni Cerra heeft het antwoord. En daarbij kijkt hij in de eerste plaats naar Lionel Messi, die (minstens wat WK's betreft) aan zijn Last Dance bezig is of lijkt te zijn.

Lionel Messi en zijn populair truitje

"Als dit inderdaad Messi's laatste WK wordt, dan krijgt elk shirt uit dit toernooi automatisch een historische waarde. We hebben het over een speler die door velen wordt beschouwd als de grootste voetballer aller tijden", aldus Cerra in een persbericht aan Voetbalkrant.com.

Volgens hem speelt niet alleen de speler een rol, maar ook het verhaal achter het shirt. "Mocht Messi opnieuw een beslissende rol spelen of zelfs de finale bereiken, dan wordt zo'n shirt nog interessanter voor verzamelaars. Mensen willen een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in handen hebben." Historisch gezien behoren shirts van spelers als Messi, Maradona en Pelé tot de meest begeerde stukken op de verzamelaarmarkt.

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En wat met de sterren van de toekomst? Ook die truitjes zouden wel eens populair kunnen gaan worden, nu of in de toekomst. "Wanneer een jonge speler uitgroeit tot een generatie-icoon, stijgt ook de waarde van zijn vroegste shirts", zegt Cerra.





"Lamine Yamal heeft alles in zich om de komende tien jaar een van de grootste namen in het voetbal te worden. Omdat dit zijn eerste WK is, zijn deze shirts de eerste editie van wat waarschijnlijk een lange reeks toekomstige shirts zal worden."

Rode Duivels ook populair

Naast Lamine Yamal worden ook toptalenten Désiré Doué, de 21-jarige Franse voetballer, en Endrick, de 19-jarige veelbelovende Braziliaanse speler genoemd. "Frankrijk beschikt opnieuw over een uitzonderlijk getalenteerd en jong team. Als deze generatie de komende jaren grote trofeeën wint, kunnen shirts van dit WK bijzonder gewild worden onder verzamelaars."

"Als het om stijl gaat is het uitshirt van België bijzonder interessant", zegt Cerra. "Adidas experimenteert met België vaker dan met veel andere nationale ploegen. Opvallende designs maken meer kans om iconisch te worden."

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Volgens Cerra zijn er meer shirts die opvallen door hun uitstraling: het thuisshirt van Mexico, het uitshirt van Ivoorkust, het uitshirt van Curaçao, het thuisshirt van Frankrijk en het uitshirt van Argentinië. Ook een aantal landen dat zich niet heeft gekwalificeerd voor dit WK levert shirts op die de moeite waard zijn. "De uitshirts van Chili, Jamaica en Costa Rica zijn altijd een schot in de roos qua stijl."

Volgens Catawiki schuilt de aantrekkingskracht van voetbalshirts vandaag op het snijvlak van sport, nostalgie en mode. Vooral vintage shirts uit de jaren negentig beleven een enorme comeback. "De kleurrijke designs van merken als Umbro, Kappa en Puma spreken zowel verzamelaars als modefans aan. Mensen kopen niet alleen een shirt, maar ook het verhaal erachter."