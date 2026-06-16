WK-LIVE 16/6: Frankrijk opent met zege tegen Senegal
Foto: © photonews
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Het WK is al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Frankrijk rekent na moeizame start af met Senegal
Frankrijk heeft zich na een moeilijke eerste helft herpakt en een 3-1-overwinning geboekt tegen Senegal. De Afrikanen waren voor de rust de gevaarlijkste ploeg en lieten enkele grote kansen liggen. Nicolas Jackson trof de paal en Ismaïla Sarr miste vlak voor de rust een uitgelezen mogelijkheid, waardoor Les Bleus goed wegkwamen met een 0-0-tussenstand.
Na de pauze nam Frankrijk het initiatief over. Senegal bleef dreigen, maar zag een doelpunt van Jackson afgekeurd worden wegens buitenspel. Even later brak Kylian Mbappé de wedstrijd open. Op aangeven van Michael Olise werkte de Franse aanvoerder koel af en zette hij zijn ploeg op voorsprong.
Senegal probeerde nog terug te slaan, maar stuitte op een solide Franse defensie en miste efficiëntie voor doel. Invaller Bradley Barcola besliste de wedstrijd uiteindelijk in de 82e minuut. Adrien Rabiot stuurde hem diep en Barcola bleef oog in oog met doelman Édouard Mendy rustig: 2-0. In de blessuretijd kwam de aansluitingstreffer via Mbaye, maar nog een goal van Mbappé verzekerde Frankrijk van de zege.
Rode Duivels hebben toch één ding voor op de rest: "Als het om stijl gaat ..."
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Rudi Garcia vond hem "magnifiek" - Leandro Trossard reageert op felle kritiek
De dag na het gelijkspel tegen Egypte verscheen Leandro Trossard voor de pers in Renton, in het trainingscentrum van de Seattle Sounders. Hij kwam daarbij ook terug op de kritiek die hij kreeg op zijn prestaties bij de Rode Duivels. (Lees meer)
Kritiek op Leandro Trossard: "Neem je verantwoordelijkheid"
De prestatie van Leandro Trossard tegen de Farao’s zorgt opnieuw voor heel wat pittige discussies. Thomas Chatelle en Anthony Vanden Borre sparen hem daarbij niet. In de studio van RTL Sports legden Thomas Chatelle en Anthony Vanden Borre, zelf ook ex-Rode Duivels, uit dat ze op hun honger bleven zitten.
Het geval Leandro Trossard blijft verdeeldheid zaaien bij de Duivels
Volgens eerstgenoemde mag België meer verwachten van Trossard, wiens prestaties zelden zijn status in Engeland evenaren: "De historiek van Trossard bij de nationale ploeg is toch moeilijk. Hij slaagt er niet in het tij te keren, terwijl hij komt met het statuut van Champions League-finalist, winnaar van de Premier League.<"
Vanden Borre treedt hem bij: "Als je van zo’n coach de sleutels krijgt, neem ze dan en neem je verantwoordelijkheid! Wat is ons plan B in dat geval? Een Trossard moet in dit soort momenten absoluut meer wegen. De Ketelaere was onzichtbaar. Het was totaal onvoldoende."
Knaltransfer voor Raskin na WK?
Nicolas Raskin beleeft zijn eerste grote toernooi met de Rode Duivels. Deze zomer zou hem ook een transfer naar de Serie A kunnen opleveren. Zijn onvermoeibare prestaties bij de Rode Duivels en bij Glasgow Rangers wekken logischerwijs belangstelling. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio leidt er nu een serieuze piste naar de Serie A.
Atalanta zou namelijk zijn zinnen hebben gezet op de 25-jarige Luikenaar. Zo zou hij er Charles De Ketelaere kunnen terugvinden, met wie hij al maanden samen zit bij de nationale ploeg. De ex-middenvelder van Standard kan de Dea helpen aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. De club wisselt immers van trainer en bereidt zich voor op een heropbouw onder Maurizio Sarri.
Man speelt miljoen dollar kwijt door Spanje
Om een aanzienlijk bedrag te winnen, moest je dus hoog inzetten op een Spaanse zege tegen Kaapverdië. Een gokker bij Polymarket deed dat, volgens Het Nieuwsblad althans. Hij of zij zette net geen miljoen dollar, exact 999.068 dollar (ruim 860.000 euro), in op Spanje.
Een Spaanse zege zou hem omgerekend een slordige 75.000 euro hebben opgebracht, maar zover kwam het dus niet. Spanje bleef steken op een 0-0-gelijkspel tegen Kaapverdië. Geen bonus, geen zege en dus ook geen enkele euro op de bankrekening. Wel een heel zure avond voor de man of vrouw in kwestie.
Lukaku gaat praten op dit WK
België opende zijn WK met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. Na de wedstrijd kwam Romelu Lukaku andermaal niet naar de pers. Het is niet de eerste keer dat Big Rom zijn kat stuurt naar persconferenties en dergelijke meer. In het algemeen praat hij weinig met de pers.
Toch lijkt hij dat dit WK nog te gaan doen. "Lukaku liep nog even langs ons toen hij naar de bus wandelde. Daar zei hij dat hij nog niet geïnterviewd mag worden van de coach, maar hij heeft ons beloofd dat hij dat de volgende wedstrijd wel zal doen", aldus Tess Elst bij Sporza over de zaak. Een interessante belofte dus ...
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RSC Anderlecht heeft een plan naar volgend seizoen toe. En om aan dat plan te voldoen gaan ze ook moeten ingrijpen op diverse vlakken. En sterkhouders aan zich proberen te binden. Na Nathan De Cat hebben ze nu nog een andere beslissing op het oog. (Lees meer)
"Ik moet Rudi Garcia niet"
"Ik heb het gehad met Rudi Garcia. Hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Telkens wanneer hij op sollicitatiegesprek komt, zegt hij alles te weten over verleden, heden en toekomst. Hij is geweldig in het sollicitatiegesprek en daarna stort alles in", is Gilles Verdez zeer strengt voor de bondsoach bij RTL.
Zijn grootste verwijt gaat over... Romelu Lukaku: "Hoe kun je Romelu Lukaku in je kern hebben en hem niet van bij de aftrap opstellen?", vroeg hij zich af. Voor Gilles Verdez is het feit dat Lukaku 23 seconden na zijn invalbeurt een eigen doelpunt bij de tegenstander uitlokte het bewijs dat hij had moeten starten.
Piet Huysentruyt weet wat we nodig hebben
Onder meer Piet Huysentruyt was een aandachte toeschouwer tijdens de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Egypte in de Verenigde Staten. "Wat we hebben geleerd vandaag? Dat de Rode Duivels als het gesloten is de sleutel niet vinden om het open te breken."
"De sleutel is Hans Vanaken en ik snap nog altijd niet dat de coach dat niet ziet als ik dat niet zie", aldus de bekende televisiekok. Hij heeft op die manier meteen iets geanalyseerd wat ook verschillende analisten al hadden gezien. Garcia kiest nog altijd voor minstens één breker - Onana of Raskin - in zijn opstelling.
Het gekke WK-schema van Infantino
Gianni Infantino was aanwezig op de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte in Seattle. Enkele uren later verscheen hij alweer op de wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland in Los Angelas, toch zo'n 1500 kilometer verder. Sporza becijferde de kilometers die de FIFA-baas al moest afleggen op dit WK.
En ze komen daarbij uit op niet minder dan 15.000 kilometer - inclusief ook een FIFA-top in Miami die hij moest bijwonen op dit WK. Op dag 1 was hij bij Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad en bij Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara. Op dag 2 beperkte hij zich tot Verenigde Staten - Paraguay in Los Angeles. Op dag 3 toonde Infantino zijn gezicht tijdens Qatar - Zwitserland in San Francisco en tijdens Australië - Turkije in Vancouver. Om maar te zeggen: veel reiswerk, en het gaat nog niet meteen ophouden. Vervuilend ook, zo u wil.
Iran wordt meteen weggestuurd uit Los Angeles
Iran moest niet alleen het 2-2-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland verwerken. Na de wedstrijd werd de Iraanse selectie ook nog eens verplicht om meteen Los Angeles te verlaten en door te reizen naar Tijuana in Mexico. Een beslissing die vooraf aangekondigd werd, maar ook bijzonder slecht valt bij Team Melli.
Amir Ghalenoei, de bondscoach van Iran, spaarde zijn kritiek niet. “Ze hebben ons gezegd dat we onmiddellijk moesten vertrekken. Dat baart ons grote zorgen. Eerlijk gezegd begrijpen we niet waarom ze ons wegsturen. Het is heel vreemd. Het lijkt alsof anderen beslissen over ons vertrek. Onze voorzitter is er niet, onze media zijn er niet, een groot deel van onze staf is er niet. Ik denk dat onze ploeg misschien wel de slechtst behandelde van het hele WK is.”
Familiedag voor Rode Duivels
Een dag na het gelijkspel tegen Egypte staan de Rode Duivels straks al opnieuw op het veld. Het gaat daarbij uiteraard alleen over de spelers die niet speelden tegen Egypte, weet Het Laatste Nieuws. Zij speelden ook meteen een oefenwedstrijd tegen Seattle Sounders. Ook Romelu Lukaku zou daar mogelijk wel nog wat speelminuten kunnen maken.
Na de oefenpartij gaat de familiedag van de Rode Duivels van start. Er staat onder meer een lunch in de kalender, al zagen verschillende spelers ondertussen hun familie al na de wedstrijd tegen Egypte. Daarna gaat de focus op de tweede groepswedstrijd tegen Iran, zoveel is duidelijk.
Bielsa reageert op vragen over foto: "Ben toch geen model?"
Marcelo Bielsa is een van de meer eigenzinnige coaches op dit wereldkampioenschap. Dat is ook deze keer nog eens gebleken. Zijn filmpje als coach van een land op dit WK wijkt af van alle andere filmpjes die we al hebben gezien.
De bondscoach van Uruguay heeft niet in de camera gekeken op het filmpje van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kijkt gewoon naar de grond. En daar zijn ondertussen vragen over gekomen, ook na het gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. “Ik moet daar geen verklaring voor geven. Ik ben toch geen model? De foto’s zijn genomen zoals ze genomen zijn. Ik stond voor de camera, de fotografen deden hun werk", aldus Bielsa volgens Het Laatste Nieuws.
Infantino komt naar Rode Duivels kijken
Het was een opvallende aanwezige tussen de 66.775 toeschouwers tijdens België - Egypte: niemand minder dan FIFA-baas Gianni Infantino woonde de WK-openingsmatch van de Rode Duivels in Seattle bij. De FIFA-voorzitter ging zelfs op de foto met bondsvoorzitter Pascale Van Damme en kreeg van haar een truitje van de Rode Duivels.
Tijdens de wedstrijd zaten de twee naast elkaar. “Alweer een fantastische match hier in het prachtige Seattle in een vol stadion. De ongelofelijke sfeer van een uitzinnig publiek stemde overeen met de intensiteit van de Egyptische én de Belgische spelers. Zij gaven ons een voorproefje op de meest fantastische Wereldbeker ooit", aldus Infantino via Instagram over de zaak.
Neymar wordt opnieuw vader
Neymar Junior heeft nog niet veel kunnen laten zien op het WK - velen vragen zich zelfs af wat hij eigenlijk in de Braziliaanse selectie loopt te doen. En toch blijft hij de aandacht naar zich toezuigen. Deze keer omdat hij opnieuw vader wordt - heuglijk nieuws natuurlijk.
"Vanaf nu zijn het de Spice Girls", aldus Neymar bij een foto van het nieuw geluk dat er zit aan te komen, samen met alle kinderen die hij al heeft en de moeder van het lot ook uiteraard. Neymar en Biancardi, een influencer, kondigden het nieuws aan met een video van de gender reveal. "Ik word gek, alweer een meisje", klonk het bij de bekendmaking van het vijfde dochtertje.
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Het WK is al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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