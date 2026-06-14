Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Op twee dagen van België-Egypte verscheen Kevin De Bruyne voor de pers. Hij had het over heel wat onderwerpen en vooral ook over Romelu Lukaku, die hard werkt aan zijn comeback.

Heel België keek reikhalzend uit naar het nieuws dat Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku samen bij Napoli zouden spelen, met het WK in aantocht. Uiteindelijk werd het een tegenvaller: niet alleen miste De Bruyne enkele maanden competitie, vooral Lukaku kwam dit seizoen bij Napoli amper 64 minuten in actie.

Toch lijken de twee geen tijd nodig te hebben om op elkaar ingespeeld te raken. Ze kennen elkaar al 16 jaar bij de nationale ploeg en deelden al heel wat hoogtepunten. De Bruyne kan de vorm van Lukaku richting het WK dan ook als geen ander inschatten. Wij vroegen hem naar zijn mening.

Lukaku wordt beter en beter, zegt De Bruyne

"Ik vind dat Romelu zijn niveau de voorbije weken heeft opgetrokken. Natuurlijk hebben we het daarover gehad voor het WK: hij weet dat hij keihard moet trainen om op dit WK zo goed mogelijk te zijn", erkent KDB. "Maar ik denk dat hij dat goed heeft gedaan, en dat zijn twee wedstrijden bemoedigend waren. Hij wordt beter en beter en traint hier heel sterk."

Natuurlijk verwacht niemand dat Lukaku maandag in de basis start. "Of hij klaar is voor 90 minuten, dat is nog iets anders. Hij heeft natuurlijk dat ene talent... Romelu weet wat hij moet doen om te scoren, zelfs als hij maar 20 of 30 minuten speelt", glimlacht De Bruyne. "En dat zal alleen maar beter worden in de loop van het toernooi."

Lees ook... De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"›

De Belgische fans hopen maar op één ding: opnieuw een moment te beleven zoals in 2014, toen Kevin De Bruyne met een geniale blik Romelu Lukaku vond om de match in de achtste finale tegen de VS open te breken. De viering tussen de twee werd iconisch: wat als ze dat nog één laatste keer kunnen overdoen?