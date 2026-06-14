Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

Nog voor de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd afwerken, is er al discussie buiten het veld. De officiële slogan van de Belgische voetbalbond zorgt voor kritiek, onder meer bij Vlaams minister van Sport Annick De Ridder.

Franstalige slogan zorgt voor discussie

Voor het WK moest elk deelnemend land een officiële slogan doorgeven aan de wereldvoetbalbond FIFA. De Belgische voetbalbond koos voor "Union fait la force", de Franse versie van het Belgische devies.

De slogan prijkt op een groot spandoek aan het trainingscomplex in Seattle en siert ook de spelersbus van de Rode Duivels. Opvallend is dat er geen Nederlandstalige variant werd gebruikt. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Vlaams minister van Sport Annick De Ridder reageerde kritisch op de keuze.

Annick De Ridder betreurt de beslissing

In een reactie aan Gazet van Antwerpen liet De Ridder weinig twijfel bestaan over haar standpunt. "Ik vind het jammer", aldus de minister. Die uitspraak vormt meteen de opvallendste politieke reactie op de hele kwestie.

De minister benadrukte wel dat ze geen officiële vraag heeft gesteld aan de Belgische voetbalbond om de slogan aan te passen. Bij de voetbalbond klinkt het dan weer dat er geen enkel formeel verzoek werd ontvangen. De discussie blijft voorlopig dan ook beperkt tot het publieke debat.

Taal blijft een gevoelig onderwerp

Het is niet de eerste keer dat de Rode Duivels onbedoeld in een taalkwestie belanden. Ook bij het vorige grote toernooi ontstond discussie over de gekozen slogan. Toen koos de bond verrassend voor het Duits met "Wir schaffen das". Dat was een knipoog naar de bekende uitspraak van voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel.



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Hoewel de actie als ludiek bedoeld was, leidde ze vooral in Franstalig België tot heel wat vragen en kritiek. Veel supporters herkenden de verwijzing niet en vonden de keuze vreemd.

Ook het WK-lied krijgt een opvallende taalmix

Naast de slogan is er ook het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Kiss the grass (Allez allez), ingezongen door Roméo Elvis en Sylvie Kreusch, combineert Engels en Frans. Daardoor rijst opnieuw de vraag hoe een nationale ploeg met drie officiële landstalen zich het best presenteert op een internationaal podium.

De huidige discussie zal de prestaties van de Rode Duivels op het veld wellicht niet beïnvloeden, maar toont wel aan dat taal in België een gevoelig thema blijft. Zelfs een slogan op een spelersbus kan een nationaal debat uitlokken en de aandacht even afleiden van het sportieve.