Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

De Rode Duivels beginnen maandag tegen Egypte aan hun WK-campagne, maar achter de schermen houdt de Belgische voetbalbond al rekening met een scenario dat niemand echt kan plannen.

Jérémy Doku staat namelijk op het punt om voor het eerst vader te worden, en dat zou precies tijdens de knock-outfase van het wereldkampioenschap kunnen gebeuren.

Voor de flankaanvaller van Manchester City is er weinig twijfel over wat hij het liefst zou doen wanneer het moment aanbreekt. Tijdens een persmoment in Seattle gaf Doku toe dat hij de geboorte van zijn eerste kindje absoluut niet wil missen.

"Niemand wil een geboorte missen", klonk het eerlijk. "Het is bovendien mijn eerste kindje." De timing maakt het verhaal bijzonder. De geboorte wordt verwacht rond het begin van juli, exact de periode waarin de Rode Duivels hopen hun achtste finale af te werken en misschien al richting kwartfinales te trekken. Met andere woorden: net wanneer de spanning op het WK naar een hoogtepunt stijgt.

KBVB werkt noodscenario uit

De Belgische voetbalbond heeft ondertussen al verschillende scenario's uitgewerkt. Indien nodig kan Doku vanuit de Verenigde Staten naar Europa reizen om bij zijn vrouw Shireen te zijn wanneer de bevalling begint. Daarbij wordt zelfs gedacht aan een privévlucht om de reistijd zo beperkt mogelijk te houden.

De afstand tussen het Belgische thuisfront en het Amerikaanse WK bedraagt meer dan 8.000 kilometer. Geen evidentie dus, zeker niet wanneer een speler midden in een toernooi zit waarin elke wedstrijd beslissend kan zijn.



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Binnen de nationale ploeg wordt echter met veel begrip naar de situatie gekeken. Technisch directeur Vincent Mannaert en de staf willen spelers ook naast het veld ondersteunen, waardoor Doku zich voorlopig volledig kan focussen op het voetbal.

Onmisbaar voor Garcia

Dat maakt de situatie tegelijk gevoelig. Sinds de komst van Rudi Garcia groeide Doku immers uit tot één van de absolute sleutelfiguren bij de Rode Duivels. Met zijn snelheid, dribbels en vermogen om een wedstrijd open te breken, beschikt België over weinig spelers die hetzelfde profiel hebben.

Zelf blijft Doku nuchter onder alle aandacht. "Iedereen is vervangbaar", stelde hij.

Toch weet ook Garcia dat België zonder zijn gevaarlijkste één-tegen-éénspeler een flink stuk van zijn offensieve slagkracht zou verliezen. Zeker in een alles-of-nietswedstrijd kan dat een bepalende factor worden.

Opvallend: Doku is niet de enige Rode Duivel die mogelijk tussen familie en voetbal moet balanceren. Ook Brandon Mechele verwacht tijdens het WK gezinsuitbreiding. Zijn partner is uitgerekend midden juli, vlak rond de halve finales en finale.