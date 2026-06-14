Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

Engeland rijgt in de Verenigde Staten de tegenslagen aan elkaar door problemen met vluchten en weerswaarschuwingen. De mannen van Thomas Tuchel moeten deze incidenten snel te boven komen voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië.

Engeland begint niet in de beste omstandigheden aan het WK 2026. Enkele dagen na de diefstal van een deel van het trainingsmateriaal kreeg de selectie van Thomas Tuchel dit weekend in de Verenigde Staten af te rekenen met een nieuw onverwacht probleem. Zware onweersbuien verstoorden het dagelijkse leven van de Three Lions in de regio rond Kansas City, waar ze voor de duur van het toernooi hun basiskamp hebben opgeslagen.

Onweeralarm

Zaterdagavond werden in Kansas en Missouri meerdere weerswaarschuwingen uitgevaardigd, waardoor spelers en stafleden zich urenlang in veiligheid moesten brengen. Het trainingscentrum van Engeland lag in een zone die extra nauwlettend in de gaten werd gehouden.

Uiteindelijk bleven de Engelse faciliteiten gespaard van de meest extreme omstandigheden. In Missouri werd wel een tornado gemeld, maar die bevond zich ver genoeg van het Engelse kamp om directe gevolgen te hebben. Het noodweer zorgde in de regio voor verschillende problemen, zoals stroompannes en materiële schade die in bepaalde plaatsen werd gemeld.

De Three Lions moesten enkele activiteiten onderbreken en wachten tot de waarschuwingen voorbij waren om hun normale programma weer op te pikken. Veel schade was er niet voor de mannen van Tuchel.

De diefstal van het materiaal

Alsof dat nog niet volstond, moesten de Engelsen eerder deze week al een materiaalprobleem oplossen. Verschillende items, waaronder voetbalschoenen en ballen, waren verdwenen tijdens het transport naar de teamfaciliteiten. Het onderzoek leidde tot de identificatie van twee verdachten, die instonden voor het vervoer van dat materiaal. De schade werd geraamd op bijna 18.000 dollar, goed voor iets meer dan 15.000 euro. Gelukkig voor de ploegmaats van Harry Kane werden alle gestolen spullen uiteindelijk teruggevonden en opnieuw overhandigd.





Een vrij evenwichtige groep

Als een van de titelkandidaten weet Engeland dat het scherp in de gaten zal worden gehouden. In groep L begint Engeland op 17 juni aan zijn WK tegen het Kroatië van Luka Modric in het Dallas Stadium. Kroatië boezemt internationaal nog altijd ontzag in, al is de ploeg de voorbije jaren behoorlijk veranderd. Daarna volgen voor de mannen van Tuchel nog Ghana op 23 juni in het Boston Stadium. De groepsfase sluiten ze af op 27 juni tegen Panama in het New York New Jersey Stadium.

Sinds de thuistriomf in 1966 slaagde Engeland er nooit meer in om de beker opnieuw te veroveren. Op het WK 2022 in Qatar bevestigde Engeland zijn status als kandidaat door zijn groep te winnen dankzij zeges tegen Iran (6-2) en Wales (3-0), en een gelijkspel tegen de Verenigde Staten (0-0). Na de uitschakeling van Senegal (3-0) in de achtste finales strandde de Engelse ploeg in de kwartfinales tegen Frankrijk (1-2), ondanks een strafschopdoelpunt van Kane.