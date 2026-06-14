🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk
Foto: © photonews

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Dat de sfeer goed zit bij de Rode Duivels hebt u intussen wel al begrepen. Kevin De Bruyne kwam dat zaterdag nog eens bevestigen. Maar we kunnen het elke dag ook met eigen ogen zien op training.

Voor de training echt begint is er natuurlijk de traditionele opwarming, maar daarna is er ook altijd tijd voor een onderling wedstrijdje, georganiseerd door de assistenten van Rudi Garcia. Iets wat de Rode Duivels altijd wel kunnen smaken.

Al moeten we zeggen dat het wedstrijdje van zaterdag nogal eenzijdig was. De Duivels moesten de bal hoog houden terwijl ze hand in hand in een kring naar een kleine goal liepen, waar dan aan de andere kant iemand van de ploeg stond om af te werken.

Oneerlijke concurrentie

Als de bal onderweg op de grond viel, moesten ze vanaf nul herbeginnen.

Eindstand: 4-1-1-0. En dat hoeft niet te verwonderen, want de ploegen waren niet zo evenwichtig samengesteld. De winnende ploeg bestond immers uit De Bruyne, Vanaken, Trossard, De Cuyper en De Ketelaere. 

Zowat alle meest technische spelers in één ploeg... En dat tot frustratie van Amadou Onana, die in de ploeg zat die geen enkele keer als eerste kon scoren. Hij liet dat ook blijken...

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