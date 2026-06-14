‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’
Foto: © photonews

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Lucas Stassin blijft indruk maken op de transfermarkt. De Belgische spits van Saint-Étienne staat nu ook op de radar van Galatasaray, dat zijn aanval wil versterken met jong talent én ervaring.

Galatasaray volgt Belgische spits

Lucas Stassin mag zich stilaan opmaken voor een drukke transferzomer. De 21-jarige aanvaller is volgens berichten uit Turkije opgenomen op een lijst met mogelijke versterkingen voor Galatasaray.

De Turkse topclub werkt aan een ambitieuze transferstrategie. Naast een mogelijke absolute topspeler wil de club ook investeren in jonge talenten die op termijn een belangrijke rol kunnen spelen. Stassin past perfect in dat profiel. Met zijn leeftijd, groeimarge en prestaties van het voorbije seizoen geldt hij als een interessante investering voor de toekomst.

Sterk seizoen bij Saint-Étienne

De Belgische spits trok in de zomer van 2024 naar Saint-Étienne en maakte daar snel indruk. Tijdens het seizoen 2025/2026 liet hij mooie cijfers optekenen.

In 31 competitiewedstrijden was hij goed voor elf doelpunten en acht assists. Daarmee bewees Stassin dat hij niet alleen een afwerker is, maar ook ploegmaats in stelling kan brengen. Zijn goede prestaties leverden hem bovendien al een eerste selectie voor de Belgische nationale ploeg op en zorgden ervoor dat verschillende buitenlandse clubs hem nauwlettend volgen.

Concurrentie uit heel Europa

Galatasaray is lang niet de enige club die belangstelling toont. Ook Sporting Braga, Rennes en FC Porto worden al een tijdje genoemd als mogelijke bestemmingen voor de Belgische aanvaller.

Dat maakt een eventuele transfer een stuk ingewikkelder. Stassin ligt bovendien nog tot 2028 onder contract bij Saint-Étienne, waardoor zijn club niet verplicht is om hem te verkopen. De Fransen hebben in het verleden al stevige biedingen afgewezen en lijken vastbesloten om een hoge transfersom te vragen voor hun spits.

Miljoenendeal in de maak?

De marktwaarde van Stassin wordt momenteel op vijftien miljoen euro geschat, maar een transfer zal wellicht een stuk duurder uitvallen. Eerdere aanbiedingen van meer dan dertig miljoen euro zouden immers niet volstaan hebben om Saint-Étienne te overtuigen, al liggen de kaarten ondertussen anders nu de ploeg nog altijd in Ligue 2 zit volgend seizoen.

Voor Galatasaray wordt het dus een moeilijke opdracht als de club echt wil doorzetten. De Turkse topclub zal moeten opboksen tegen concurrentie uit verschillende Europese competities én rekening houden met de stevige financiële eisen van Saint-Étienne.

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