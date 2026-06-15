Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag
Foto: © photonews

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Nederland heeft zijn WK-avontuur niet met een overwinning kunnen openen. De ploeg van Ronald Koeman leek lange tijd op weg naar drie punten tegen Japan, maar incasseerde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker. Na een aantrekkelijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 2-2.

Oranje begon gretig aan de wedstrijd en was al vroeg dicht bij de openingstreffer. Donyell Malen en later ook Cody Gakpo kregen uitstekende mogelijkheden, maar doelman Suzuki hield Japan overeind. Ook aan de overkant bleef het lange tijd bij dreiging zonder echte kansen.

Van Dijk opent het bal

Na rust viel het eerste doelpunt dan toch. Virgil van Dijk knikte een perfecte voorzet van Ryan Gravenberch via de paal binnen en zette Nederland verdiend op voorsprong. Lang kon Oranje daar echter niet van genieten. Amper zes minuten later bracht Nakamura Japan opnieuw langszij met een schot dat onderweg nog licht afweek.

Nederland reageerde snel. Debutant Crysencio Summerville kroonde zich tot uitblinker van de avond door met een typische Robben-actie naar binnen te snijden en de bal heerlijk in de verste hoek te krullen. Zijn eerste doelpunt voor Oranje leek meteen een bijzonder belangrijke te worden.

Toch slaagde Nederland er niet in om de wedstrijd definitief dood te maken. De ploeg van Koeman trok zich steeds verder terug en gaf Japan opnieuw moed. Dat slotoffensief werd uiteindelijk beloond. Na een hoekschop belandde een kopbal van Ogawa via het hoofd van Kamada achter doelman Bart Verbruggen: 2-2.

Gemiste kansen voor Koeman

Voor Oranje voelt het gelijkspel ongetwijfeld als een gemiste kans. De Nederlanders waren lange periodes de betere ploeg en stonden twee keer op voorsprong, maar zagen de zege alsnog uit hun handen glippen.

Koeman bleef achteraf opvallend rustig. De bondscoach sprak van een "topwedstrijd" en benadrukte dat Japan een sterke tegenstander is. Toch zal de late gelijkmaker ongetwijfeld voer zijn voor de critici, die zich nu al afvragen of Nederland op dit WK opnieuw de nodige stabiliteit zal missen op de cruciale momenten.

Japan viert dan weer een verdiend punt, terwijl Oranje met een lichte kater aan de volgende groepswedstrijd begint.

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