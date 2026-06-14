Interview Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam

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De familienaam Iannacone zegt je misschien wel iets. Michel Iannacone, ex-keeperstrainer van Charleroi, is uitgegroeid tot een ster in Egypte. Maar zijn dochter Alicia doet het minstens even straf: met bijna 4 miljoen volgers op sociale media ze een van de belangrijkste voetbalinfluencers.

Als de familienaam Iannacone in Wallonië valt, beginnen de ogen van de supporters van Sporting Charleroi en RAEC Mons te blinken. De voormalige keeperstrainer van de Zebra's en de Dragons was erg geliefd bij het publiek en ging in 2019 een opvallende uitdaging aan toen hij bij Al-Ahly tekende, een van de grootste clubs van Afrika, in Egypte.

Ook daar groeide Michel Iannacone uit tot een ster. Maar wat het Belgische publiek vaak niet weet, is dat ook zijn dochter Alicia Iannacone in Egypte en Afrika een echte sensatie is op sociale media. Met 1,2 miljoen volgers is Alicia misschien wel de bekendste Belgische in Egypte. En nu onze Rode Duivels maandag tegen de Farao's spelen, wilden we met haar praten.

Een knotsgek Egyptisch avontuur

Toen Michel Iannacone bij Al-Ahly tekende, keek zijn familie met grote ogen toe. Van het relatief anonieme Tubeke, waar hij net had getekend, belandde de keeperstrainer plots in de Egyptische voetbalgekte. "Toen papa bij Al-Ahly tekende, was dat voor de hele familie een beetje een gek avontuur", herinnert Alicia zich, die niet meteen definitief naar Caïro verhuisde.

"In het begin deed ik heel veel heen-en-weer. En daarna dacht ik: waarom niet? Ik wilde iets anders ontdekken. Papa volgen in zijn parcours was ook belangrijk voor mij", gaat ze verder. "Egypte is niet echt een bestemming die je vanuit België snel voor je ziet, maar ik heb de stap gezet en eerlijk: ik heb er nooit spijt van gehad. Het is een prachtig land!"



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Best verrassend: Michel Iannacone werd met zijn warme persoonlijkheid een ster bij Al-Ahly. En zijn dochter ook. "Dat heeft me echt geraakt. Egyptische supporters hebben iets ongelooflijks, hun passie voor voetbal is totaal. Mijn vader was keeperstrainer, een rol die je in Europa vaak vergeet, en daar werd (en wordt) hij op straat herkend, bijna aanbeden. Ongelooflijk! En in het verlengde daarvan werd ik ook onthaald met een warmte die ik totaal niet had verwacht. Ik voelde me heel snel thuis", zegt Alicia.

Daarna begon ze stilaan video's te maken op sociale media, zonder daar ooit een echt carrièredoel van te maken. "In het begin had ik wat shoots gedaan, een beetje modelwerk, maar zonder echt te weten waar het naartoe ging. Voetbal was er altijd al, dankzij mijn vader en mijn broers: thuis ging het 24/7 over voetbal", lacht ze. "Maar mezelf als 'influencer' in die wereld zien? Nee, echt niet. Het is heel natuurlijk en geleidelijk gekomen. Ik ben nooit opgestaan met het idee: 'ik word sportinfluencer.' Het leven in Egypte heeft alles in gang gezet."

De nummer 1 sportinfluencer in Egypte is Belgisch!

En met "alles" bedoelen we ook echt alles: Alicia Iannacone begon haar stadionervaringen te delen in video's en maakte geleidelijk indruk. Al snel vond ze haar publiek. "Ik denk dat de klik kwam toen ik mijn toon vond: die mix tussen de voetbalwereld, de Egyptische cultuur en mijn eigen persoonlijkheid. Sommige video's zijn echt ontploft", geeft ze toe. "Mensen voelen wanneer het authentiek is. Vanaf het moment dat ik stopte met proberen 'zoals' anderen te zijn en gewoon mezelf was, begon het te lopen."

Maar dat kon alleen... door de taal van het land te spreken. En als je vandaag Alicia's Instagram opent, hoor je haar... perfect Arabisch praten. "Dat verbaast Belgen vaak!" lacht ze. "Mijn familie vraagt constant om ondertitels (lacht). Ik heb Arabisch echt op het terrein geleerd, in het dagelijkse leven. Als je ondergedompeld bent in een land, tussen de mensen leeft, content voor hén wil maken en niet gewoon 'de buitenlandse van dienst' wil zijn, dan heb je geen keuze — dan leer je."

Net door ook die beginnersfouten te durven tonen, wint ze iedereen voor zich. "Soms verbeterde ik mijn fouten live, en in het begin vonden mensen dat geweldig: ze verbeterden me op een vriendelijke manier. Dat schept een band. Ik leer graag talen, ik spreek er nu vier, en als ik klaar ben met Arabisch, begin ik aan de vijfde (lacht)."

Uitgenodigd door Portugal voor het WK

Met hulp van haar partner, die ze in Egypte leerde kennen ("hij heeft oog voor kadrering en helpt me enorm"), groeide Alicia maar door, door, door... tot ze een van de referenties werd in de Arabische wereld op sociale media. Zo eindigde ze in 2025 als 2e sportinfluencer van Afrika en stapelden de kansen zich op. "Ik heb al zóveel grote momenten meegemaakt, ik voel me zo gelukkig", zegt ze ontroerd. "Op het veld staan bij belangrijke matchen geeft me nog altijd kippenvel: het WK voor clubs of de Champions League, zo dicht bij Cristiano Ronaldo zijn, spelers ontmoeten van wie ik als voetballiefhebber droomde..."

Zo dicht bij CR7 zelfs... dat zij en haar team recent werden uitgenodigd voor de oefenwedstrijden van Portugal in aanloop naar het WK 2026. Opnieuw een surrealistisch moment. "Er waren momenten dat ik ergens stond en dacht: 'wat doe ik hier eigenlijk?!', in de positieve zin. Onwaarschijnlijke ontmoetingen, heel sterke emoties." Natuurlijk is die job niet zonder moeilijke momenten.

"Het lastigste is misschien de druk om constant te blijven leveren. Mensen raken het gewend om je te zien, en als je zelfs maar een paar dagen verdwijnt, voelen ze dat. De voortdurende verplaatsingen zijn intens. En België mis ik uiteraard. Ik probeer zo vaak mogelijk terug te gaan om mijn familie te zien, maar met het tempo dat we hebben is dat niet altijd evident", vertelt Alicia.

Niemand is profeet in eigen land...

Wat ons opvalt bij de voorbereiding van dit stuk: ondanks haar enorme succes in Egypte heeft eigenlijk niemand het in België ooit over "Ali" Iannacone gehad. Niemand is profeet in eigen land, en Alicia's succes krijgt thuis weinig aandacht. "Het raakt me dat je dat aanhaalt. In België kennen ze me inderdaad weinig, en ja, ergens mis ik dat. Niet voor mijn ego, maar omdat dat is waar ik vandaan kom, dat is mijn identiteit", zegt ze eerlijk.

"Dat mijn werk erkend wordt in de Arabische wereld, in Afrika, is gigantisch en daar ben ik trots op. Maar dat er op een dag ook bij ons over gesproken wordt, dat jonge Belgen kunnen denken: 'tiens, zij heeft daar iets origineels gedaan'... ja, dat betekent wel iets voor mij." Met België-Egypte in het vooruitzicht was dit dus het perfecte moment om Alicia Iannacone eindelijk in de kijker te zetten.

"Die match is echt een totaal onverwacht cadeau. Ik geloofde het niet bij de loting. België tegen Egypte, mijn twee thuislanden. Beter kon ik niet dromen. Het is tegelijk magisch en moeilijk, want je kan niet echt 'kiezen'. Je wil gewoon dat het een grote match wordt", klinkt het. "Eerlijk: het wordt lastig, ik ga afzien (lacht). Ik zal in het stadion zitten en mijn hart zal tekeergaan. Moge de beste winnen: beide landen hebben me op verschillende momenten in mijn leven enorm veel gegeven."

En wat kunnen we Alicia Iannacone nog toewensen? "Blijven groeien, verhalen blijven vertellen die ergens over gaan, en die passie voor voetbal blijven doorgeven. Maar ik denk dat er nog zoveel te ontdekken valt: andere sporten, misschien langere projecten, meer documentair. Ik wil dat wat ik doe een spoor nalaat, niet gewoon views. Dat men over tien jaar kan zeggen dat ik aan iets heb bijgedragen."

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