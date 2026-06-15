Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn ambities daarbij duidelijk uitgesproken. De Fransman wil niet alleen de groepsfase overleven, maar mikt meteen op de eerste plaats in de poule.

Daags voor de openingswedstrijd maakte Garcia duidelijk dat zijn spelers klaar zijn voor het toernooi. "We hebben goed gewerkt. We zijn er klaar voor", vertelde de bondscoach op zijn persconferentie. "We mogen ons echter niet laten meeslepen door de emoties."

Voor Garcia betekent een Wereldbeker bovendien iets bijzonders. "De heilige graal voor een bondscoach is een WK. We gaan ervan genieten, maar onze focus ligt honderd procent op de wedstrijd tegen Egypte."

Respect voor Egypte en Salah

De Belgische bondscoach onderschat de tegenstander allerminst. Vooral de aanvallende kwaliteiten van de Egyptenaren springen in het oog. "We kennen de sterke punten van Egypte. Elke ploeg heeft zwakke punten, maar die houden we liever voor ons om te zien of we ze kunnen uitbuiten."

Garcia kent bovendien een van de Egyptische vedetten bijzonder goed. "Ik heb Mohamed Salah getraind bij Roma. Hij is een geweldige speler en een geweldige mens. We kennen ook Trezeguet. Egypte heeft twee artiesten voorin."

Toch wil de Fransman vooral dat zijn ploeg haar eigen kwaliteiten op het veld legt. "We moeten ons eigen voetbal spelen. We zijn België en beschikken over veel mogelijkheden. Het is aan ons om honderd procent van onze mogelijkheden te benutten."



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Duidelijke doelstelling

Hoewel de groepsfase nog maar net begint, kijkt Garcia al verder dan enkel kwalificatie. "Ik wil dat België de groepsfase overleeft. Dat is in 2022 niet gelukt."

Daar stopt zijn ambitie echter niet. "Ik wil als eerste eindigen in de groep. Dat betekent dat we meteen een goed resultaat moeten neerzetten tegen Egypte."

Volgens Garcia boekt de nationale ploeg ondertussen ook vooruitgang sinds zijn aanstelling. "Ik zie dat mijn groep evolueert. Ik ken de spelers veel beter dan in het begin."