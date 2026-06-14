'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

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De Belgische topclubs komen al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is deze zomer ongetwijfeld niet anders. Andermaal is er een Belgisch team die wel wat ziet in Darius Olaru. Die kon al naar Gent en Anderlecht in het verleden, maar staat nu in de belangstelling van Genk.