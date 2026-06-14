'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'
Foto: © photonews

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De Belgische topclubs komen al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is deze zomer ongetwijfeld niet anders. Andermaal is er een Belgisch team die wel wat ziet in Darius Olaru. Die kon al naar Gent en Anderlecht in het verleden, maar staat nu in de belangstelling van Genk.

Aernout Van Lindt

Union heeft beet: maandag medische testen

Het is een strijd geweest om de handtekening van Darius Olaru, maar uiteindelijk is het het Union SG dat de speler in huis lijkt te gaan halen. Volgens Sudpresse zou de deal zo goed als rond zijn en zouden er maandag medische testen gepland staan, waarna Olaru zijn handtekening kan zetten onder een meerjarige verbintenis.

Na de interesse van KAA Gent en RSC Anderlecht eerder was het de voorbije week eerst KRC Genk dat de forcing leek te voeren, maar Union zou nu een akkoord hebben met de club van Olaru voor een bedrag van meer dan twee miljoen euro. Een eerdere aanbieding werd nog geweigerd, nu is er wél een akkoord.

De Belgische topclubs komen al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is deze zomer ongetwijfeld niet anders. Andermaal is er een Belgisch team die wel wat ziet in Darius Olaru. Die kon al naar Gent en Anderlecht in het verleden, maar staat nu in de belangstelling van Genk.

Zowel RSC Anderlecht als KAA Gent hadden een paar jaar geleden al hun vizier gericht op Darius Olaru. Dat was toen een 25-jarige centrale middenvelder van Steaua Boekarest. Uiteindelijk kwam het er - met recht en reden - niet van. 

Bij de Buffalo's deden De Sart, Kums en Hong het prima, terwijl onder meer Léoni dé verrassing van 2023 was bij RSC Anderlecht. Darius Olaru was bovendien duur en had op dat moment een transferwaarde van maar liefst 6,5 miljoen euro, al hadden Roemeense bronnen al laten weten hebben dat hij mogelijk voor een iets lager bedrag ook naar België zou kunnen komen.

KAA Gent en RSC Anderlecht haalden hem niet in huis

Bij RSC Anderlecht hebben ze met onder meer Stanciu in het verleden al een dure Roemeen (toen tien miljoen euro) aangekocht, een prachtverhaal werd dat toen nooit. De Roemeense middenvelder en international van zijn land kon ook naar Monza en enkele andere buitenlandse clubs.

Hij was toen aan een prima seizoen bezig in Boekarest, maar bleef uiteindelijk in de Roemeense hoofdstad. Daar heeft de ondertussen 28-jarige middenvelder jaar in, jaar uit mooie dingen laten zien. HIj ligt er nog tot juni 2028 onder contract.

KRC Genk heeft Roemeense aanwinst op het oog

Volgens Transfermarkt is zijn transferwaarde ondertussen wel gezakt naar vijf miljoen euro, terwijl dat even zelfs tot 7,5 miljoen euro is geweest. Toch blijft hij een mogelijk interessante aanwinst voor West-Europese ploegen die hem in huis willen halen.

Nu heeft KRC Genk hem volgens Roemeense media op de radar staan, al zou ook LOSC Lille hem graag in huis gaan halen. Dit seizoen werkte hij opnieuw feilloos aan zijn statistieken, met 15 goals en 8 assists over alle competities heen. 

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