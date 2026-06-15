Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
| Reageer
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Terwijl de Rode Duivels als favoriet aan hun WK-opener tegen Egypte beginnen, wil de Egyptische bondscoach Hossam Hassan zich allerminst neerleggen bij een bijrol. Hij stuurde zelfs een serieuze waarschuwing de wereld in.

De voormalige topspits sprak op zijn persconferentie met veel respect over België, maar stuurde tegelijk ook een duidelijke waarschuwing richting de ploeg van Rudi Garcia. Hassan, zelf goed voor liefst 177 interlands voor Egypte en deelnemer aan het WK van 1990, beseft dat zijn team tegenover een van de sterkste selecties van het toernooi staat.

"De Rode Duivels hebben een ongelooflijke ploeg", vertelde hij. "Ik moet niemand uitleggen waartoe België in staat is. De hele wereld weet dat ondertussen. Ze beschikken nog altijd over spelers met naam en faam in het internationale voetbal en dan heb ik het niet alleen over Kevin De Bruyne."

Toch kijkt de Egyptische bondscoach met vertrouwen naar zijn eigen selectie. "Ik heb enorm veel vertrouwen in de 26 spelers die ik geselecteerd heb. Uiteraard is Mohamed Salah van groot belang voor ons en zal hij een sleutelrol spelen. Net zoals de wereld weet wat De Bruyne kan, weet iedereen ook waartoe Salah in staat is."

"België is ook niet alleen Lukaku"

Hassan vond het bovendien te gemakkelijk om de kansen van Egypte volledig aan Salah op te hangen. "Egypte is niet alleen Salah", klonk het resoluut. "Net zoals België niet alleen Romelu Lukaku is."

Daarbij verwees hij naar de vele andere Belgische wapens. "Lukaku zit misschien op de bank, maar er is ook nog Jeremy Doku. België heeft meerdere spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Vergeet ook zeker hun doelman niet."

Lees ook... Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Droomt van groepswinst

Hoewel België door veel waarnemers naar voren wordt geschoven als favoriet in Groep G, weigert Hassan zich daar zomaar bij neer te leggen. Meer zelfs: ook Egypte mikt op de eerste plaats. "Pas toch maar op voor ons", waarschuwde hij. "Het is nog maar onze vierde deelname aan een WK, maar we beschikken over nieuw bloed en nieuwe spelers. We zijn klaar om succes te boeken."

De Egyptenaar sloot af met een opvallende boodschap aan de internationale pers. "Veel mensen zeggen dat België favoriet is om de groep te winnen, maar voetbal is geen spel van bookmakers."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Egypte live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Egypte
België

Meer nieuws

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30
Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

21:10
10
Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

20:00
"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

20:00
Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

00:20
"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

21:00
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

19:25
Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

Rudi Garcia onthult zijn grootste geheim: "Sindsdien verloren we niet meer"

15:20
1
Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam Interview

Deze Belgische is een absolute ster in Egypte! Bijna 4 miljoen volgers en mogelijk kent u haar achternaam

18:30
WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

23:54
Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer”

13:30
24
Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

22:00
Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

21:30
‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

16:00
Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

21:03
2
Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

20:30
Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

00:59
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Stassin - Halhal - Bayram - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/06: Stassin - Halhal - Bayram - Trossard

17:20
WK-LIVE 15/6

WK-LIVE 15/6

00:00
Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

18:00
De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

08:00
‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

‘Galatasaray zet zinnen op Belgische spits’

17:20
Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

07:30
Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

16:40
5
🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

07:00
Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

13/06
Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon"

10:00
3
‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

14:40
‘Westerlo vreest exit van publiekslieveling, maar hoopt wel op miljoenen’

‘Westerlo vreest exit van publiekslieveling, maar hoopt wel op miljoenen’

14:00
Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

12:30
6
Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

13/06
OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

OFFICIEEL Fink haalt oud-krijger van KRC Genk op

13:00
1
De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

12:00
2
'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

11:30
10
DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

.. .. over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken André Coenen André Coenen over Peter Vandenbempt over de Rode Duivels: "Dan straalt de zon" André Coenen André Coenen over Minister haalt uit naar voetbalbond over Rode Duivels: “Ik vind het jammer” André Coenen André Coenen over "Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing" Viva Charleroi Viva Charleroi over Un scénario catastrophe ? Jeremy Doku pourrait manquer le quart de finale des Diables, voici pourquoi Johnnie Walker Johnnie Walker over Van Neerpede naar clash met Brazilië Blackadder Blackadder over Nederland - Japan: 2-2 Thomme Thomme over Ex-speler Union SG helpt Duitsland aan stevig statement Andreas2962 Andreas2962 over Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk? rinus michels rinus michels over 'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved