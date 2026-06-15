Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Terwijl de Rode Duivels als favoriet aan hun WK-opener tegen Egypte beginnen, wil de Egyptische bondscoach Hossam Hassan zich allerminst neerleggen bij een bijrol. Hij stuurde zelfs een serieuze waarschuwing de wereld in.

De voormalige topspits sprak op zijn persconferentie met veel respect over België, maar stuurde tegelijk ook een duidelijke waarschuwing richting de ploeg van Rudi Garcia. Hassan, zelf goed voor liefst 177 interlands voor Egypte en deelnemer aan het WK van 1990, beseft dat zijn team tegenover een van de sterkste selecties van het toernooi staat.

"De Rode Duivels hebben een ongelooflijke ploeg", vertelde hij. "Ik moet niemand uitleggen waartoe België in staat is. De hele wereld weet dat ondertussen. Ze beschikken nog altijd over spelers met naam en faam in het internationale voetbal en dan heb ik het niet alleen over Kevin De Bruyne."

Toch kijkt de Egyptische bondscoach met vertrouwen naar zijn eigen selectie. "Ik heb enorm veel vertrouwen in de 26 spelers die ik geselecteerd heb. Uiteraard is Mohamed Salah van groot belang voor ons en zal hij een sleutelrol spelen. Net zoals de wereld weet wat De Bruyne kan, weet iedereen ook waartoe Salah in staat is."

"België is ook niet alleen Lukaku"

Hassan vond het bovendien te gemakkelijk om de kansen van Egypte volledig aan Salah op te hangen. "Egypte is niet alleen Salah", klonk het resoluut. "Net zoals België niet alleen Romelu Lukaku is."

Daarbij verwees hij naar de vele andere Belgische wapens. "Lukaku zit misschien op de bank, maar er is ook nog Jeremy Doku. België heeft meerdere spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Vergeet ook zeker hun doelman niet."



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Droomt van groepswinst

Hoewel België door veel waarnemers naar voren wordt geschoven als favoriet in Groep G, weigert Hassan zich daar zomaar bij neer te leggen. Meer zelfs: ook Egypte mikt op de eerste plaats. "Pas toch maar op voor ons", waarschuwde hij. "Het is nog maar onze vierde deelname aan een WK, maar we beschikken over nieuw bloed en nieuwe spelers. We zijn klaar om succes te boeken."

De Egyptenaar sloot af met een opvallende boodschap aan de internationale pers. "Veel mensen zeggen dat België favoriet is om de groep te winnen, maar voetbal is geen spel van bookmakers."