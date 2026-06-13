Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"
Foto: © photonews

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Kevin De Bruyne kwam deze middag - 23u15 in België - de pers te woord staan. Kalm zoals altijd. De sterspeler van de Duivels gaf aan dat hij zich op zijn vierde WK vooral meer wil amuseren dan in de vorige drie. En daar speelt Jeremy Doku een grote rol in.

De Bruyne kent Doku natuurlijk door en door van zijn tijd bij Manchester City. Maar in het afgelopen seizoen heeft de winger ook veel progressie gemaakt en dat is KDB ook niet ontgaan.

Als we de vraag over Doku stellen, gaan de mondhoeken al wat meer omhoog bij De Bruyne om uiteindelijk in een brede glimlach te eindigen. Hij weet als geen ander wat Doku voor de nationale ploeg betekent. "Jeremy heeft een goed seizoen gehad bij City", knikte De Bruyne.

Doku doet De Bruyne spontaan glimlachen

"Het is eigenlijk onmogelijk om 90 minuten één op één te verdedigen en hij is efficiënter geworden. Je moet al met twee op hem gaan verdedigen, maar daar heeft hij ook progressie in gemaakt. Hij weet nu beter zijn momenten te kiezen en weet ook wanneer hij de bal moet afgeven."

De Bruyne weet ook dat Doku zijn eigen inspanningen kan doen beperken. "Hij weet dat ik hem de bal kan geven en waar die gaat komen. Als we een toptoernooi willen spelen, zullen we een heel goeie Jeremy nodig hebben. Of ik me amuseer met hem? (lacht) Hij maakt mijn leven in ieder geval een stuk gemakkelijker."

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De connectie De Bruyne-Doku is het belangrijkste wapen dat bondscoach Rudi Garcia heeft tot Romelu Lukaku terug is. Eens die drie herenigd zijn, kan België nog een stuk gevaarlijker worden, want ook met Big Rom heeft De Bruyne die unieke connectie.
 

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