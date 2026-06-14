‘Westerlo vreest exit van publiekslieveling, maar hoopt wel op miljoenen’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Westerlo vreest exit van publiekslieveling, maar hoopt wel op miljoenen’

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Westerlo dreigt deze zomer een belangrijke pion te verliezen. Verdediger Emin Bayram staat in de belangstelling van het Turkse Galatasaray, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De gesprekken lopen en een terugkeer lijkt niet uitgesloten.

Galatasaray klopt opnieuw aan

Galatasaray is volop op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en heeft daarbij zijn oog laten vallen op een oude bekende. De Turkse topclub informeerde naar de situatie van Emin Bayram, die sinds de zomer van 2024 onder contract staat bij Westerlo.

Voor de 23-jarige verdediger zou het een terugkeer naar het oude nest betekenen. Bayram doorliep de jeugdopleiding van Galatasaray en speelde er ook in het eerste elftal, voordat hij zijn geluk elders zocht.

Europese regels spelen mee

De interesse van Galatasaray heeft niet alleen een sportieve reden. De Turkse kampioen wil zijn selectie ook beter afstemmen op de Europese reglementen rond zelf opgeleide spelers.

Een speler als Bayram past perfect in dat plaatje. Hij kent de club, heeft ervaring opgedaan in het buitenland en kan bovendien meetellen voor de samenstelling van de Europese spelerslijst. Dat maakt de verdediger extra interessant, al is een akkoord voorlopig nog niet bereikt. De onderhandelingen tussen beide clubs zouden wel verder lopen.

Westerlo heeft een sterke onderhandelingspositie

Voor Westerlo is een vertrek geen vanzelfsprekendheid. Bayram ligt nog twee jaar onder contract en groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde in de ploeg. Tijdens het seizoen 2025/2026 kwam hij 29 keer in actie in de Jupiler Pro League. Daarin scoorde hij drie keer en leverde hij twee assists af. Ook bij de Turkse beloften verzamelde hij al dertien interlands.

Met een geschatte marktwaarde van vier miljoen euro en een lopend contract hoeft Westerlo zich niet onder druk te laten zetten. De Kemphanen staan bovendien niet bekend als een club die zijn sterkhouders voor een prikje laat vertrekken.

Kassa of sportief verlies?

Mocht Galatasaray doorzetten, dan wacht Westerlo een moeilijke afweging. Sportief zou het vertrek van Bayram een aderlating betekenen voor de defensie, maar financieel kan de transfer bijzonder interessant worden.

Een stevige transfersom zou de club opnieuw extra middelen geven om de selectie te versterken. Tegelijk blijft de vraag of een evenwaardige vervanger snel gevonden kan worden.

De komende weken moeten uitwijzen of Galatasaray bereid is diep in de buidel te tasten. Eén zaak staat vast: Westerlo dreigt een van zijn belangrijkste verdedigers kwijt te spelen, maar zal daar alleen aan meewerken als de prijs goed zit.

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