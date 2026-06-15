(Ex-)spelers van Club, Antwerp en Cercle zien WK-duel zuur aflopen, Zweden haalt zwaar uit

Het WK leverde ’s nachts opnieuw spektakel op. Ivoorkust won pas in het slot van Ecuador (1-0), terwijl Zweden stevig uithaalde tegen Tunesië (5-1) en meteen een duidelijk signaal gaf.

In de nacht van zondag op maandag werden er nog enkele wedstrijden afgerond. Nadat Duitsland Cucaçao met 7-1 door de gehaktmolen had gedraaid stootte Nederland op een opvallend sterk Japan (2-2). Nadien volgden Ivoorkust - Ecuador en Zweden - Tunesië nog.

Als u de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador gevolgd had, zag u heel wat bekende namen op het veld. Onder meer Joel Ordoñez (Club Brugge), Alan Minda (ex-Cercle Brugge) en Willian Pacho (ex-Antwerp) stonden aan de aftrap bij de Ecuadoranen.

Ivoorkust wint in extremis van Ecuador

We kregen een leuke wedstrijd te zien, maar doelpunten bleven lange tijd uit. Voor de rust trapten Minda en Yeboah op de lat. We gingen met een 0-0-tussenstand rusten, en meteen na de pauze was het opnieuw prijs: Enner Valencia raakte de paal. Zo werd het al de derde keer voor de Zuid-Amerikanen, voor ook Ivoriaan Wahi het doelhout deed trillen.

Het zag er lange tijd naar uit dat we een eerste keer 0-0 zouden zien als uitslag op dit WK, maar dat was buiten Manchester United-speler Amad Diallo gerekend. De 23-jarige aanvaller scoorde in het absolute slot nog de 1-0 voor Ivoorkust.

Zweden haalt zwaar uit tegen Tunesië

Tenslotte kwamen ook Zweden en Tunesië in actie. De Rode Duivels speelden hun uitwuifwedstrijd tegen de Tunesiërs en wonnen die met 5-0. De Noord-Europeanen waren niet veel minder mals...





Na zeven minuten spelen kon Yasin Ayari Zweden op voorsprong zetten. Alexander Isak maakte er 2-0 van op het halfuur terwijl Omar Rekik kon antwoorden voor de rust. Beide landen gingen met een 2-1-tussenstand naar de kleedkamers.

Na de pauze deden de Zweden er nog een schepje bovenop. Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg en nog eens Ayari maakten Tunesië helemaal in. Het werd 5-1, waardoor Zweden al meteen een optie op de volgende ronde neemt.