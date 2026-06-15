Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Maandag wacht Egypte in de openingsmatch van de groepsfase en volgens aanvoerder Youri Tielemans is België klaar om aan het toernooi te beginnen. En voor de middenvelder gaat het niet over de individuen binnen het Belgisch elftal.

De middenvelder verscheen zondag samen met bondscoach Rudi Garcia op de persconferentie en wil Egypte zeker niet onderschatten. "Het is een mooie ploeg met enorme kwaliteiten in alle linies", aldus Tielemans.

Trots op de aanvoerdersband

Sinds zijn aanstelling als kapitein heeft Tielemans een belangrijke rol binnen de groep gekregen. De speler van Aston Villa voelt het vertrouwen van de bondscoach en is daar zichtbaar trots op. "Het is een eer om aanvoerder te zijn en om de woorden van de coach te horen dat hij er goed aan gedaan heeft mij de aanvoerdersband te geven", vertelde Tielemans. "Dat betekent dat ik op de goede weg ben."

Volgens de Rode Duivel heeft de nieuwe functie hem niet veranderd. "Ik verander niet als mens. Als ik iets tegen mijn ploegmaats te zeggen heb - of ze nu jong of oud zijn -, dan doe ik dat. Maar zij zeggen ook dingen tegen mij."

Niet alleen de grote namen

Tielemans wilde ook benadrukken dat België meer is dan een verzameling bekende namen. Volgens de kapitein ligt de kracht van de ploeg vooral in de breedte van de kern. "Wij hebben andere wapens dan alleen de grote namen in de groep", klonk het. "De selectie is breed en iedereen probeert zijn kwaliteiten te gebruiken."

De middenvelder beseft dat ook andere toplanden over veel talent beschikken, maar ziet voldoende redenen om met vertrouwen aan het WK te beginnen. "Het klopt dat andere landen over grote kwaliteiten en ook grote namen beschikken, maar wij zullen ons uiterste best doen. Wij zijn er ook nog. We willen tonen waartoe we in staat zijn."



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Tielemans kijkt daarbij ook naar de recente prestaties van de Rode Duivels in de voorbereiding. "We willen voortbouwen op wat we in de oefenwedstrijden hebben laten zien", besloot de aanvoerder, die maandag tegen Egypte zijn ploeg naar een goede start op het WK wil leiden.

