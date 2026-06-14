Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Promoveren is één ding, overleven iets helemaal anders: wat leert de geschiedenis Beveren en Kortrijk?

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SK Beveren en KV Kortrijk keren terug naar de Jupiler Pro League met één duidelijke ambitie: het behoud verzekeren. Maar hoe verging het promovendi de voorbije tien jaar? De cijfers tonen aan dat de stap naar de hoogste afdeling lang niet altijd eenvoudig is.

Promoveren is geen garantie op succes

De promotie van SK Beveren en KV Kortrijk zorgde voor feest, maar de geschiedenis leert dat euforie snel kan omslaan in een strijd tegen de degradatie. De Belgische competitie is de voorbije jaren bijzonder competitief geworden, waardoor promovendi zich vaak meteen moeten bewijzen.

Toch hoeft een promotie geen doodvonnis te zijn. Verschillende clubs slaagden erin zich niet alleen te handhaven, maar zelfs een stevige plaats in de hoogste afdeling te veroveren. Het belangrijkste lijkt een stabiel sportief beleid, een doordachte transferpolitiek en voldoende ervaring binnen de kern.

Union is het grote voorbeeld

Als één club bewijst dat promoveren geen beperking hoeft te zijn, dan is het Union SG. De Brusselaars keerden in 2021 terug naar het hoogste niveau en verrasten meteen vriend en vijand.

Union eindigde onmiddellijk bovenin de competitie en groeide uit tot een vaste waarde in de Belgische top. Uiteindelijk volgde zelfs de landstitel, een scenario dat niemand enkele jaren eerder had durven voorspellen.

Ook Antwerp kan als inspiratiebron dienen. De Great Old promoveerde opnieuw en bouwde stap voor stap aan een ambitieus project dat uiteindelijk leidde tot een landstitel en Europees voetbal. Die voorbeelden tonen aan dat een promovendus met een goed plan veel meer kan bereiken dan alleen het behoud.

De keerzijde van het verhaal

Niet elke promovendus kent echter zo'n succesverhaal. Verschillende clubs hadden het bijzonder moeilijk om zich aan te passen aan het niveau van de Jupiler Pro League.

De financiële verschillen met de gevestigde waarden blijven groot en fouten worden sneller afgestraft. Heel wat promovendi moesten al snel opnieuw vechten tegen degradatie of verdwenen na enkele seizoenen weer uit de hoogste afdeling.

Voor SK Beveren en KV Kortrijk wordt het dus cruciaal om snel punten te pakken. Een goede start kan veel druk wegnemen en vertrouwen geven voor de rest van het seizoen. Op papier beschikken beide clubs over ervaring. Kortrijk kent de hoogste afdeling door en door, terwijl Beveren erop hoopt de traditie van de club opnieuw aan te knopen.

Wat mogen Beveren en Kortrijk verwachten?

De geschiedenis van de voorbije tien jaar leert vooral één les: promoveren is geen garantie op succes, maar ook geen belemmering voor mooie prestaties. Voor SK Beveren en KV Kortrijk zal het eerste doel ongetwijfeld het behoud zijn. Daarna kan de blik eventueel verder vooruit.

Van de promovendi in de voorbije tien jaar slaagde het overgrote deel erin om zich meteen te handhaven in de Jupiler Pro League. De absolute uitschieter is zonder twijfel Union, dat na de promotie meteen tweede werd en later zelfs uitgroeide tot landskampioen. Ook Royal Antwerp deed het uitstekend met een vierde plaats in zijn eerste seizoen na de terugkeer op het hoogste niveau, terwijl Westerlo als promovendus knap zevende eindigde.

Aan de andere kant van het spectrum waren er ook minder succesvolle verhalen. RWDM kon zich na de promotie niet handhaven en degradeerde meteen opnieuw, net als Beerschot bij zijn recentste terugkeer in de hoogste afdeling.

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