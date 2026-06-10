'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers'
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Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht. Volgend seizoen willen ze niet eindigen zoals dit seizoen en om prijzen te pakken moeten er versterkingen komen. Technisch Directeur Sibierski moet op zoek naar gerichte versterkingen en komt daarbij ook uit bij verschillende pistes.

De Tunesische verdediger Omar Rekik, die eerder werd gelinkt aan een overstap naar Brussel, stond vorig jaar al in de belangstelling van RSC Anderlecht. Deze zomer lijkt hij mogelijk alsnog de overstap naar België te kunnen maken. 

Volgens nieuwe berichten blijft Anderlecht geïnteresseerd in zijn diensten. Paars-wit ziet in Rekik een speler met het juiste profiel. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is ondertussen 500.000 euro geworden - dat is alweer wat meer dan vorig seizoen.

RSC Anderlecht heeft nog twee andere spelers op het oog

Maar daar zal het niet bij blijven namens RSC Anderlecht. Nog minstens twee andere spelers staan ook in de belangstelling van Sibierski en Anderlecht. Zo hebben ze volgens Noord-Nederlandse media interesse in Jaydon Banel. 

Er zouden zelfs al gesprekken lopen met de jonge speler van Burnley, die op die manier een van de aanwinsten van komende zomer zou moeten kunnen worden. De 21-jarige Nederlandse winger heeft een marktwaarde van een miljoen euro volgens Transfermarkt.

Paars-wit kan uithalen op verschillende fronten

En dan is er ook nog Hugo Bayomog, een 17-jarige winger. Bayomog is momenteel actief in de jeugdreeksen van LOSC Lille. Bij de B-ploeg heeft hij een aflopend jeugdcontract. De Noord-Franse club heeft wel een aanbieding gedaan aan de speler om hem verder aan zich te binden. 

Clubs kunnen langs alle kanten toeslaan om hem in huis te halen. Diverse ploegen zouden dat ook willen doen, want vanuit de Ligue 1 en de Ligue 2 zijn er veel ploegen die hem ook in huis willen halen. Mogelijk zijn er nog buitenlandse kapers op de kust. De spelers in huis halen zal zeker niet makkelijk worden, maar het is aan Sibierski om toe te slaan op de juiste momenten op de juiste plaatsen.

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