WK-LIVE 10/6: Mexico en FIFA vrezen voor openingswedstrijd, eerste training Rode Duivels niet zonder zorgen
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle
De Rode Duivels hebben hun eerste echte training in Seattle afgewerkt, maar helemaal zonder zorgen verliep die niet. Jérémy Doku moest vroeg naar binnen, terwijl ook het WK-programma nog werd aangepast. (Lees meer)
FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning
De start van het WK is donderdagavond al, maar rond het Aztekenstadion, waar de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika wordt gespeeld, is de spanning de voorbije uren flink opgelopen. (Lees meer)
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