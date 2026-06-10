Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

De Rode Duivels hebben hun eerste echte training in Seattle afgewerkt, maar helemaal zonder zorgen verliep die niet. Jérémy Doku moest vroeg naar binnen, terwijl ook het WK-programma nog werd aangepast.

Rode Duivels trainen voor het eerst in Seattle

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op het WK in de Verenigde Staten. De nationale ploeg verblijft in Seattle en werkte dinsdag haar eerste echte training op Amerikaanse bodem af. Om 10 uur plaatselijke tijd gingen de spelers het veld op.

Debast werkt verder aan individueel programma

Bijna iedereen was aanwezig op het oefenterrein. Alleen Zeno Debast ontbrak nog bij de groep. De verdediger van Sporting Clube de Portugal kampt met een blessure en werkt voorlopig een individueel programma af. Debast mist sowieso de eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Richting de knock-outfase zou hij opnieuw volledig fit moeten zijn, al valt niet uit te sluiten dat hij eerder al minuten kan maken.

Schrikmoment rond Doku op training

Toch was er ook een schrikmoment tijdens de training. Het Laatste Nieuws meldt dat Jérémy Doku na nog geen uur naar binnen moest met last. De flankaanvaller verliet de training dus vroeger dan voorzien, maar grote zorgen lijken er voorlopig niet te zijn.

De schade zou goed meevallen bij Doku. Meer zelfs: de kans bestaat dat hij vandaag alweer gewoon op het oefenterrein staat. Voor bondscoach Rudi Garcia zou dat uiteraard goed nieuws zijn, want Doku is met zijn snelheid en individuele acties een van de spelers die het verschil kan maken op het WK.

Extra oefenmatch tegen Seattle Sounders

Intussen werd er ook een aanpassing gedaan aan het programma van de Rode Duivels. Op dinsdag 16 juni, één dag na de WK-opener tegen Egypte, spelen de Belgen een oefenwedstrijd tegen MLS-club Seattle Sounders.





Die partij moet vooral dienen om spelers zonder of met weinig speelminuten tegen Egypte wedstrijdritme te geven. Ook voor spelers die nog wat ritme zoeken, kan die extra oefenpartij nuttig zijn.