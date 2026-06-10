De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

DR Congo-bondscoach Sébastien Desabre bracht Matthieu Epolo gisterenavond in voor de laatste tien minuten, nadat hij titularis Lionel Mpasi naar de kant had gehaald. Is dat een teken dat de hiërarchie verandert en dat de doelman van Standard als titularis aan het WK begint?

Het was een van onze ontgoochelingen toen we de oefenwedstrijd tussen DR Congo en Denemarken op Sclessin bijwoonden: Matthieu Epolo kreeg geen enkele speelminuut. De ervaren Lionel Mpasi (31), tweede doelman bij Le Havre en sinds februari zonder clubminuten, mocht de volledige negentig minuten spelen, zoals hij dat intussen al bijna dertig interlands lang doet.

Mpasi oogde niet altijd even betrouwbaar, zowel bij het uitkomen als in zijn uitvoetballen. Toch leek hij het volledige vertrouwen te genieten van bondscoach Sébastien Desabre. Misschien tot gisterenavond, tijdens de lastminute georganiseerde oefenwedstrijd tussen DR Congo en Chili in het Stade de la Source in Orléans.

Lionel Mpasi stond opnieuw in de basis en slikte eerst een doelpunt van Dario Osorio in de 52e minuut. Daarna volgde in de 86e minuut een tweede tegentreffer, toen Matias Sepulveda rechtstreeks raak trof uit een vrije trap. Die fase viel duidelijk niet in goede aarde bij Sébastien Desabre, die zijn doelman meteen daarna naar de kant haalde, hoewel er nog maar een tiental minuten te spelen waren.

Na die wissel kon Joris Kayembe (KRC Genk) in de 88e minuut nog de aansluitingstreffer maken, maar voor het eindresultaat maakte dat niets meer uit: DR Congo verloor met 1-2.

🇨🇩🇨🇱 Lionel Mpasi paie cher ce deuxième but encaissé sur une frappe lointaine. Alors que la RDC est menée 1-2 par le Chili, le gardien congolais a cédé sa place à Epolo . pic.twitter.com/naTPEkOSoS



— 7Une.cd (@7uneCd) June 9, 2026

Petite précision les différents sites n'ont pas parlé de la rentrée de Matthieu Epolo mais il est bien rentré la preuve en images.

Et quand je dis Dennis Dargahi je parle bien évidemment de Dennis Ayensa, il a du prendre le nom de famille de son grand-père qui est lui Iranien. pic.twitter.com/KyjgRj07nu — fan standard de liège 🔴⚪️ (@std_Liege) June 10, 2026

De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo?

Het was Matthieu Epolo die daarna voor de tweede keer de kleuren van de Leopards verdedigde. Eerder speelde hij al 45 minuten in een oefenwedstrijd tegen Zambia, in december 2025. De wissel staat niet vermeld in de klassieke scoreapps, maar beelden van de Congolese televisie bevestigen dat Epolo wel degelijk inviel.

Misschien wordt dit wel de kans van zijn leven voor Matthieu Epolo. De doelman leek in het hoofd van Desabre als nummer twee aan het WK te beginnen, maar kan nu profiteren van zijn sterke seizoen bij Standard en de missers van Mpasi om alsnog titularis te worden op het wereldkampioenschap. Op X wordt de tweede tegengoal van Mpasi intussen massaal gedeeld door Congolese supporters, die vragen om Epolo als nieuwe nummer één.

Tegen Portugal, Colombia en Oezbekistan zou de 21-jarige doelman dus de kans kunnen krijgen om zich internationaal te tonen, op het grootste voetbalpodium dat er bestaat. Dat zou uiteraard goed nieuws zijn voor Matthieu Epolo, maar ook voor Standard, op enkele dagen van een mercato die bijzonder belangrijk wordt voor de verdere uitbouw van het project van Marc Wilmots, Pierre François en Giacomo Angelini.

Epolo, jeune gardien éblouissant et en confiance, titulaire et capitaine en club, l’un des meilleurs du championnat belge… Pas suffisant selon le génie Desabre, qui lui préfère Mpasi (bientôt 40 ans), remplaçant en club et qui n’a plus joué depuis mars…



On est chez les fous🤡 https://t.co/h4GMNTLMzJ — Luckson LK ✪ (@RealLucksonLK) June 9, 2026

Een sterk WK, en Standard zou mee kunnen profiteren…

Hoewel het de bedoeling is om de kern te versterken in plaats van te verzwakken, kunnen bepaalde titularissen bij een goed bod wel vertrekken. Dat zou Standard ook de mogelijkheid geven om opnieuw middelen te investeren in inkomende transfers. Matthieu Epolo wordt momenteel door Transfermarkt op 8 miljoen euro geschat en zou Standard dus nu al een mooi bedrag kunnen opleveren. Een sterk WK als titularis zou zijn marktwaarde alleen maar verder kunnen opkrikken.

Dankzij zijn goede seizoen aan de boorden van de Maas en zijn individuele data staat Epolo al op de lijstjes van enkele buitenlandse clubs, al is dat voorlopig nog niet concreet. Zijn profiel is dat van een moderne doelman met nog heel wat groeimarge. Als hij op Noord-Amerikaanse bodem minstens drie sterke prestaties neerzet, kan de interesse in hem snel toenemen. En als er dan een transferstrijd ontstaat, zou Standard wel eens een van de grote winnaars van die situatie kunnen worden.