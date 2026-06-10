Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

Enkele dagen geleden maakte Ali Maamar zijn grote debuut bij de Marokkaanse nationale ploeg. Zijn droom gaat nu verder, want hij zal wel degelijk met de Leeuwen van de Atlas meegaan naar het WK.

Een seizoenseinde dat wordt afgesloten met het WK kan duidelijk nog voor heel wat verrassingen zorgen. Toen Ali Maamar door Mohamed Ouahbi werd opgeroepen voor zijn allereerste minuten bij de nationale ploeg in de oefenwedstrijd tegen Madagaskar, leek dat vooral bedoeld als een korte passage om de groep aan te vullen, in afwachting van de terugkeer van de vaste waarden.

Achraf Hakimi sloot bijvoorbeeld pas later aan bij de selectie na de Champions League-finale met PSG, terwijl Zakaria El Ouahdi vertraging opliep door administratieve problemen. Toch zal Maamar, ondanks die stevige concurrentie, wel degelijk op het WK te zien zijn.

De speler bevestigde het zelf via zijn sociale media: hij reist mee met de groep naar Marokko. Nadat hij eerder al met Ouahbi samenwerkte bij de jeugd van Anderlecht en onder zijn leiding met Marokko het WK U20 won, beleeft hij nu dus ook zijn eerste grote toernooi aan zijn zijde.

De volharding van Ali Maamar wordt beloond

Ali Maamar werd geboren in Brussel en was tot bij de U17 Belgisch jeugdinternational, maar echt veel twijfel over zijn wens om het land van zijn roots te vertegenwoordigen, was er nooit. Nu is hij klaar om grote momenten te beleven met de Leeuwen van de Atlas.

Ook voor Anderlecht is het goed nieuws. Na César Huerta, Nathan Saliba en Keisuke Goto ziet paars-wit nu een vierde speler uit de kern deelnemen aan de grote afspraak van de zomer. Alleen al zijn deelname aan het WK zal zijn marktwaarde doen stijgen. Als hij zich ook nog kan tonen, kan die meerwaarde alleen maar groter worden.





Het valt nog af te wachten hoe Antoine Sibierski zal omgaan met de steeds duidelijkere bevestiging van de jonge flankverdediger. Maar voor de nieuwe sportief directeur van Anderlecht zich daarover moet buigen, wachten eerst nog enkele cruciale wedstrijden.