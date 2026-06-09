Na gevlucht te zijn voor de oorlog in Iran: oplossing voor ex-coach Standard?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Na gevlucht te zijn voor de oorlog in Iran: oplossing voor ex-coach Standard?
Foto: © photonews

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Ricardo Sá Pinto kwam naar Pafos voor de laatste zes wedstrijden van het seizoen, waaronder de bekerfinale die werd gewonnen tegen Apollon Limassol. De Portugese coach blijft nu langer bij de Cyprioten: hij tekende een nieuw contract tot het einde van volgend seizoen.

Ricardo Sá Pinto kende opnieuw een bewogen seizoen. Twaalf maanden geleden, op 9 juni 2025, was hij clubloos na zijn vertrek bij Raja Casablanca en had hij zijn contract bij Esteghlal Teheran, de grootste club van Iran, nog niet getekend.

Grote problemen in Iran voor Sa Pinto

Bij die club, met onder meer Moussa Djenepo in de rangen, kende hij een wisselvallige start: negen zeges in twintig competitiematchen en twee in acht matchen in de Aziatische Champions League, voor hij het uitbreken van de oorlog ontvluchtte in februari.

Minder dan twee maanden later vond de ex-trainer van Standard op duizenden kilometers afstand een nieuwe uitdaging bij Pafos (Cyprus), waar hij zijn eerste twee matchen verloor, maar er daarna drie van de laatste vier won... waaronder de finale van de Beker van Cyprus tegen Apollon Limassol.

Ricardo Sá Pinto verlengt bij Pafos

Dat overtuigde de clubleiding, die Ricardo Sá Pinto een nieuw contract voor volgend seizoen aanbood. Bekend om zijn instabiliteit, met achttien clubs in veertien jaar als hoofdcoach, zou de 53-jarige Portugees eindelijk de kans kunnen krijgen om zich ergens te settelen, op voorwaarde dat hij er goede resultaten neerzet.

Als vierde in de competitie is Pafos geplaatst voor de voorrondes van de volgende editie van de Europa League, en de groepsfase halen wordt het doel na de 26e plaats in de league phase van de Champions League vorig seizoen, met evenveel punten als Bodø/Glimt en Benfica, die zich plaatsten, en als Marseille en Union Saint-Gilloise, die op het nippertje werden uitgeschakeld. Dat alles nog voordat Sá Pinto aan het roer kwam weliswaar.

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