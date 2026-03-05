Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"
Foto: © photonews

De ex-Rouche Moussa Djenepo speelt sinds vorige zomer, na zijn vertrek bij Standard, voor Esteghlal in de Iraanse eerste klasse. Wegens de oorlog in Iran heeft hij het land verlaten.

Afgelopen zomer verliet Moussa Djenepo (27) Standard voor een opvallend avontuur: hij tekende bij Esteghlal, een van de grootste clubs in de Iraanse hoogste klasse. Daar werd hij tot voor kort getraind door Sa Pinto, die net als hij ook een verleden heeft op Sclessin.

Sportief liep het tot nu toe niet zoals gehoopt. Djenepo kwam in de competitie amper 9 keer in actie en scoorde geen enkel doelpunt. Maar het is nu vooral het extrasportieve dat een einde lijkt te maken aan zijn verhaal in Iran.

Door het offensief van de VS en Israël in Iran staat het Midden-Oosten in brand en werd alle voetbalactiviteit op Iraans grondgebied stilgelegd. Moussa Djenepo liet even niets van zich horen, maar heeft intussen nieuws gegeven: hij heeft het land verlaten.

Moussa Djenepo verlaat Esteghlal

"Na een lange en slopende tocht van Teheran naar Bamako na de aanvallen ben ik veilig aangekomen", schrijft de Malinees. "De reis was niet makkelijk, maar dankzij Gods genade ben ik vandaag in veiligheid."

Djenepo gebruikt de gelegenheid ook om nu al afscheid te nemen van Esteghlal. Hij lag er nog onder contract tot 2027, maar lijkt duidelijk niet van plan om terug te keren. "Ondanks de moeilijkheden heb ik ook een mooi avontuur beleefd. Ik heb goede momenten gehad en van elke ontmoeting genoten", klinkt het.

"Ik wil iedereen oprecht bedanken die me berichten stuurde, belde of naar me informeerde. Jullie steun heeft me diep geraakt (...) Ik denk ook in het bijzonder aan mijn Iraanse vrienden en ploegmaats, en aan het Iraanse volk", besluit Djenepo. "Mogen vrede, stabiliteit en veiligheid snel terugkeren."

Meer nieuws

