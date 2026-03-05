Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

K Beerschot VA lijkt stilaan zeker van de play-offs in de Challenger Pro League. Met nog zes speeldagen te gaan bedraagt de voorsprong op Jong AA Gent twaalf punten. Maar op het Kiel telt maar één ding: promotie.

Dat was ook de duidelijke boodschap van de nieuwe Japanse aandeelhouder Kinpoudou bij zijn intrede. De ambitie is helder: zo snel mogelijk terug naar 1A. Sportief is de titel intussen buiten bereik, waardoor Beerschot via de eindronde zijn kans moet grijpen.

Dat wordt geen evident parcours, met onder meer Patro Eisden als mogelijke hindernis en daarna normaal gezien een duel tegen een eersteklasser. Geen eenvoudige weg, maar wel de enige die rest.

Financieel cruciaal voor Beerschot om te stijgen

Promotie is ook financieel cruciaal. 1B blijft een moeilijk leefbaar model, met beperkte inkomsten uit sponsoring, tickets en tv-gelden. Een extra seizoen in de Challenger Pro League zou economisch een serieuze aderlating betekenen.

Tegelijk biedt dit seizoen een unieke kans. Vanaf volgend jaar promoveert nog maar één ploeg rechtstreeks en wordt de weg naar 1A nóg smaller. Het moment om toe te slaan lijkt dus nu.



Na de decemberdip is de positieve vibe terug op het Kiel. Maar zonder promotie dreigen er opnieuw vragen te komen vanuit Japan, schrijft GvA. Voor Beerschot is het simpel: dit is het moment om te oogsten.