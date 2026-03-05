Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

Door de onaantastbare Courtois en de opkomst van jonge talenten verliest Maarten Vandevoordt terrein bij de Rode Duivels. Het zou zomaar kunnen dat hij een beetje tussen alle mazen van het net gaat glippen.

De situatie is niet eenvoudig voor Maarten Vandevoordt bij de nationale ploeg. De concurrentie op de keeperspositie is groot, met meerdere Belgen die wekelijks minuten maken bij hun club en steeds belangrijker worden.

De Belgische keepervijver aan talent puilt uit

Thibaut Courtois blijft uiteraard de onbetwiste nummer één. Daarachter winnen meerdere keepers aan belang. Senne Lammens heeft zich doorgezet bij Manchester United, Mike Penders speelt bij Strasbourg en Matz Sels is vaste doelman bij Nottingham Forest.

Bij Leipzig komt de 24-jarige doelman nauwelijks aan spelen toe in de Bundesliga. Dit seizoen startte hij slechts drie van de vierentwintig wedstrijden, amper 8% van de competitieduels. En dat is nefast voor zijn kansen.

Gaat Vandevoordt meer kansen krijgen bij zijn club?

In de beker staat hij dan weer wel onder de lat. Hij speelde de vier wedstrijden in het toernooi, maar het avontuur stopte in de kwartfinale na een 2-0 nederlaag tegen het Bayern München van Vincent Kompany. Deze winter werd een vertrek overwogen.



"Ik heb eraan gedacht om te vertrekken. Ik ben niet ongelukkig in Leipzig, maar ik twijfelde over mijn toekomst en mijn perspectieven", vertelde de Belg aan BILD. "Ik ben ambitieus en ik wil meer spelen dan alleen bekermatchen. Ik wilde zeker zijn dat ik nummer één kan worden, daarom ben ik ook gebleven." In februari verlengde hij zijn contract tot medio 2030.