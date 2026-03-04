Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco
Word fan van Monaco! 66

Wout Faes kwam deze winter naar Monaco om de vele blessures op te vangen en stapelt er speelminuten op. De Rode Duivel is duidelijk over zijn toekomst.

Wout Faes kwam deze winter aan bij AS Monaco en vond er snel zijn draai. De Belgische verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Leicester City om extra ervaring te brengen in de defensie van Monaco.

Sébastien Pocognoli moest de voorbije weken achterin puzzelen door verschillende blessures. Faes werd gehaald om meteen te spelen en stond ook meteen in de basis.

Sinds zijn komst startte de Rode Duivel vier keer in de Ligue 1 en twee keer in de Champions League. Hij krijgt dus speeltijd, maar overtuigt voorlopig niet echt. Analisten en supporters zijn kritisch over zijn prestaties.

Wout Faes wil bij AS Monaco blijven

Volgens Foot Mercato bevat zijn huurdeal een aankoopoptie van acht miljoen euro. De voormalige speler van KV Oostende heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van twaalf miljoen euro.


Op een persconferentie woensdag was Wout Faes duidelijk over zijn toekomst. "Of ik hier willen blijven? Ja, natuurlijk. De kans om hier te komen was een mooie opportuniteit. Hier blijven zou geweldig zijn. AS Monaco is een heel grote club en dat is iets wat ik wil."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Wout Faes

Meer nieuws

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

22:30
'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

22:30
Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

22:00
Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

21:40
1
Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

21:00
Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal Interview

Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

20:40
Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

20:20
Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

20:00
Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

19:40
8
Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

19:20
David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

19:00
"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

18:40
3
Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

18:20
Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

18:00
DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

17:40
1
🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

17:20
2
Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

17:00
1
Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
11
Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

16:00
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
11
'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

15:00
"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

14:30
Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

14:00
'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

13:30
3
Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

13:00
1
David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

12:40
1
Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

12:20
Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

12:00
Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard Analyse

Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

11:40
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

11:20
4
"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

11:10
Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

11:00
4
Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
6
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
3
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

10:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 24
Strasbourg Strasbourg 1-1 RC Lens RC Lens
Rennes Rennes 1-0 Toulouse Toulouse
Monaco Monaco 2-0 Angers Angers
Le Havre Le Havre 0-1 PSG PSG
Paris FC Paris FC 1-0 Nice Nice
Lorient Lorient 2-2 Auxerre Auxerre
Metz Metz 0-1 Stade Brestois Stade Brestois
Lille OSC Lille OSC 1-0 Nantes Nantes
Marseille Marseille 3-2 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over "De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld Venom#13 Venom#13 over Brighton - Arsenal: 0-1 Venom#13 Venom#13 over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" JaKu JaKu over DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht Venom#13 Venom#13 over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' filip.dhose filip.dhose over Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst? Impala Impala over 'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?' Sv1978 Sv1978 over Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League? Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden Andreas2962 Andreas2962 over Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved