Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes kwam deze winter naar Monaco om de vele blessures op te vangen en stapelt er speelminuten op. De Rode Duivel is duidelijk over zijn toekomst.

Wout Faes kwam deze winter aan bij AS Monaco en vond er snel zijn draai. De Belgische verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Leicester City om extra ervaring te brengen in de defensie van Monaco.

Sébastien Pocognoli moest de voorbije weken achterin puzzelen door verschillende blessures. Faes werd gehaald om meteen te spelen en stond ook meteen in de basis.

Sinds zijn komst startte de Rode Duivel vier keer in de Ligue 1 en twee keer in de Champions League. Hij krijgt dus speeltijd, maar overtuigt voorlopig niet echt. Analisten en supporters zijn kritisch over zijn prestaties.

Wout Faes wil bij AS Monaco blijven

Volgens Foot Mercato bevat zijn huurdeal een aankoopoptie van acht miljoen euro. De voormalige speler van KV Oostende heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van twaalf miljoen euro.



Op een persconferentie woensdag was Wout Faes duidelijk over zijn toekomst. "Of ik hier willen blijven? Ja, natuurlijk. De kans om hier te komen was een mooie opportuniteit. Hier blijven zou geweldig zijn. AS Monaco is een heel grote club en dat is iets wat ik wil."