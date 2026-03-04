Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Is de strijd om de Champions' Play-offs zo goed als gestreden? Op twee weken kan veel gebeuren, zoveel is duidelijk. Maar er zijn nog drie speeldagen en dus kan het ook nog eens compleet omdraaien in de andere richting. Of niet?

Een paar weken geleden polsten we al een eerste keer bij jullie naar wie volgens u - samen met Union SG, Club Brugge en STVV - naar de Champions' Play-offs zou mogen. De resultaten daarvan waren vrij tot zeer helder te noemen.

RSC Anderlecht was geen favoriet om de play-offs te gaan halen

En ook twee weken geleden was u als lezer nog heel duidelijk KV Mechelen, KAA Gent en KRC Genk werden als de drie favorieten gezien om de top-6 te gaan halen. Maar het kan snel gaan in het voetbal, zoveel is duidelijk.

RSC Anderlecht pakte 6 op 6 en heeft zo samen met KV Mechelen een geweldige zaak gedaan. Genk won één keer, KAA Gent deed een heel slechte zaak met een 0 op 6 en moet nu tegen KV Mechelen plots vol aan de bak.

Het kan snel gaan in het voetbal, kijk maar naar RSC Anderlecht

Als KAA Gent niet wint van Mechelen aankomend weekend? Dan begint het voor Malinwa alvast heel erg goed eruit te zien. En ook onder meer KRC Genk zou dan kunnen profiteren, al hebben zij een heel zwaar programma nog.





We geven u graag nog eens de kans om gezien alle scenario's en tegenstanders die er nog zijn aan te geven wie nu de favorieten zijn om samen met Union SG, Club Brugge en STVV naar de Champions' Play-offs te gaan. Want het kan snel gaan ...